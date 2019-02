Wann dieses «Irgendwann» sein wird, steht noch nicht fest. Es dürfte sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Zeitpunkt nächste Saison handeln, wenn der HC Davos seine bis dann renovierte Eishalle neu eröffnet haben und dabei in einer Art «Hall of Fame» diverse verdienstvolle ehemalige Clubmitglieder ehren wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass Del Curto bei diesen Feierlichkeiten einen sehr speziellen Platz erhalten wird.

Nur eines, das werde es nie geben, sagt Del Curto. Dass er öffentlich über den Abgang aus Davos reden werde. Es waren schwierige letzte Tage, Wochen, ja Monate gewesen für den Trainer – und die Mannschaft. Man hatte sich auseinandergelebt, war nicht mehr auf einer Wellenlänge wie das viele Jahre zuvor der Fall gewesen war. «Ich werde dazu nichts sagen», so Del Curto. «Ich habe das auch bislang nie getan, auch nie etwas angedeutet oder ‹durch die Blume› formuliert.» Er bleibt bei diesem einen Satz: «Mein Abgang erfolgte zu spät, dazu stehe ich.»

Zum dritten Mal in Davos … als Coach des Gegners



Del Curto wird am Samstag übrigens nicht zum ersten Mal als Gegner des HCD in Davos coachen. In seiner ersten Amtszeit als ZSC-Trainer (1991-94) kam es zwar nie dazu. Zunächst spielte der HCD noch in der NLB (1991-1993), nach dem Aufstieg reichte es bloss zu einem Duell im Hallenstadion, bevor Del Curto dann entlassen wurde. An jenes Spiel erinnert sich Del Curto noch gut: «Wir verloren 4:5 nach Verlängerung. Ich glaube, das Tor in der Overtime war irregulär, es stand ein Davoser Spieler zu viel auf dem Eis …»

Auch die restlichen Spiele gegen den HCD hat Del Curto nicht vergessen: Vier Mal traf er als Trainer des SC Herisau in der NLB auf die Bündner. «Das war 1989 oder 1990, oder?», fragt er. Korrekt! Nebst je einem Heimsieg gab es auch je ein Remis. Einen Sieg in Davos als Gegner hat Del Curto also noch nie gefeiert. Ob sich das am Samstag ändert?