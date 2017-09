Colin Gerber und André Heim bleiben beim SCB

Colin Gerber und André Heim haben beim SC Bern je einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Dies vermeldet der SCB in einer Medienmitteilung. Beide Spieler haben Jahrgang 1998 und kommen aus dem eigenen Nachwuchs.

Der 191 cm grosse Verteidiger Colin Gerber stand bis jetzt vier Mal im Aufgebot für ein Meisterschaftsspiel und spielte im Swiss Cup gegen den EHC Brandis mit der ersten Mannschaft, wobei ihm ein Tor gelang.

Der 184 cm grosse Mittelstürmer André Heim kam bisher in allen sechs Meisterschaftsspielen mit der ersten Mannschaft zum Einsatz und erzielte am letzten Freitag gegen Lausanne sein erstes Tor in der National League. Zudem stand er auch in den bisher vier Gruppenspielen der Champions Hockey League im Line up und spielte ebenfalls im Swiss Cup gegen Brandis, wobei ihm ein Tor und ein Assist gelang. (pd)