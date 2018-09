Breite dank B-Lizenzen

Gegenwärtig figurieren elf Verteidiger im Kader des SC Langenthal, drei davon sind mit einer B-Lizenz ausgestattet: Aurélien Marti, Mika Henauer (beide SC Bern) und Flurin Randegger (SCL Tigers). Drei bis vier Abwehrspieler sind somit über­zählig, je nachdem, ob mit einem 13. Stürmer gespielt wird oder nicht.

«Das gibt einen Konkurrenzkampf im Team», erklärt Verteidigerroutinier Philipp Rytz, der seinen Platz auf sicher hat. «Wenn man nicht spielt, ist das nicht einfach, aber es stachelt zu besseren Leistungen an», sagt er. «Im Eishockey weiss man im Vornhinein, dass es so sein kann.»

Gleichzeitig täuscht die Breite etwas: Wenn die B-Lizenz-Spieler von ihren Stammclubs zurückbeordert werden, bleiben acht Verteidiger übrig, und wenn noch Verletzungspech dazukommt, sind es plötzlich noch sieben oder sechs. «Was ich beobachte, ist, dass das Verhältnis zu anderen Nationalligaclubs positiv ist», sagt Rytz. Wenn jemand dort nicht zum Einsatz kommt, kann er in Langenthal womöglich zwischenzeitlich eine Lücke füllen. «Das ist gut für den Spieler, da er zum Einsatz kommt, und wir können von einem solchen Sportler etwas lernen.»

Kräfte schonen

Gegenwärtig sind die Kräfte gut verteilt und das Kader breit. Zwar folgt nach dem Samstagspiel eine achttägige Pause, danach aber folgt bald eine Phase mit sechs Partien innerhalb von zwölf Tagen. «Da ist die Breite von Vorteil», sagt Rytz. «Wenn jemand angeschlagen ist, kann man immer noch aus hundert Prozent schöpfen.»

«Was ich beobachte, ist, dass das Verhältnis zu anderen Nationalligaclubs positiv ist.»



Philipp Rytz

Reaktion auf Cup-Aus

Das Cup-Aus gegen die EVZ Academy nage noch an den Spielern, sagt Philipp Rytz. «Wir hatten uns vorgenommen zu gewinnen, auch wenn wir wussten, dass es nicht einfach wird.» Mit einer guten Leistung wolle man nun daheim gegen den EHC Olten gewinnen, so wie beim 4:3-Erfolg vor Wochenfrist im Kleinholz: «Dort hatten wir vom Anfang bis zum Ende gut gespielt.» Schade sei, dass daran am Mittwoch nicht habe angeknüpft werden können. «Deshalb müssen wir nun dort weiterfahren, wo wir am Samstag aufgehört haben. Wir müssen so spielen wie in Olten», fordert der Defensivmann.

Noch kein Tor gegen Bruder

In dieser Saison steht der SCL dem EHCO in der Qualifikation achtmal gegenüber; mehr als jedes sechste Spiel wird gegen Olten ausgetragen. Dennoch sei es nach wie vor etwas Besonderes. Die Rivalität sei da. «Es sind immer sehr spezielle Spiele», sagt Rytz, die in der Regel von hoher Qualität seien.

Im gegnerischen Tor steht sein Bruder Simon. «Wir haben ein enges Verhältnis», sagt Philipp Rytz. «Im Sommer sind wir im gleichen Team beim Hornussen.» Bislang hat er noch kein Tor gegen seinen Bruder erzielt. «Natürlich würde ich gerne gegen ihn eines schiessen. Aber es ist viel wichtiger, dass wir gewinnen, als dass ich treffe», sagt Rytz. «Er stand früher schon im Tor, da hatten wir richtige Battles, und er wollte der Spassverderber sein. Das hat sich nicht geändert.» (Langenthaler Tagblatt)