Doch so ganz traut der Kanadier der Sache dann doch nicht, also nimmt er sein Time-Out. 37 ­Minuten sind da gerade einmal gespielt, die Langnauer führen 3:2. Keine zwei Minuten nach der Intervention des Genfer Coachs steht es 3:3.

Doch Marley hin, McSorley her – am Ende siegen die SCL Tigers 5:3. Weil sie sich auch durch den kleinen Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen liessen, und weil sie in Damiano Ciaccio erneut einen Torhüter hatten, der die Patzer seiner Vorderleute ausbügelte.

«Im zweiten Drittel nahmen wir zu viele Strafen, machten ein paar Fehler. Aber wir haben nie locker gelassen, und wir waren effizient», hält Raphael Kuonen fest. Die SCL ­Tigers machen damit genau dort weiter, wo sie vor der Nationalmannschaftspause aufgehört hatten, reüssierten nun zum dritten Mal in Folge.

Ende der Durststrecke

Der Abend hatte für die Emmentaler bereits traumhaft begonnen: Nach vier Minuten verwertete Eero Elo einen Abpraller von Servette-Keeper Gauthier Descloux. Und nur 51 Sekunden später durften die Gäste bereits wieder jubeln, nachdem Harri Pesonen allen Genfern entwischt und Descloux zwischen den ­Beinen erwischt hatte. Von diesem Schock mussten sich die Servettiens erst einmal erholen.

Und selbst als Timothy Kast nach der Pause in Überzahl den Anschluss erzielte, hatten die Langnauer nur 32 Sekunden später eine Antwort parat: Claudio Cadonaus 3:1 – erzielt unter ­gütiger Mithilfe von Descloux. Wohl kaum einer der 6103 Zuschauer in der Halle hätte in diesem Moment sein Geld noch auf einen Servette-Sieg gesetzt. Die Genfer jedoch gaben nicht auf, standen auf und egalisierten das Skore bis zur zweiten Pause.