Bitteres Ende für den SC Langenthal

Gestern hat für SCL-Trainer Per Hånberg eine neue Herausforderung begonnen. Wenige Stunden vor dem Spiel hat der SC Langenthal nämlich vermeldet, dass Marco Mathis in der Partie gegen den HC Ajoie zurückkehren und immerhin als Backup-Torhüter in der Aufstellung stehen wird. Fortan hat Hånberg damit zwei kompetitive Torhüter, die um den Posten der Nummer eins kämpfen können.