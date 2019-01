Und dann gerät das ganze Stadion in Bewegung. Mit ihrem Gehüpfe unterziehen die Fans in der proppenvollen Curva Sud die Statik der Valascia einer veritablen Belastungsprobe. Es kann einem durchaus etwas flau im Magen werden, wenn unter den Füssen die Tribüne zu vibrieren beginnt. Aber die Tifosi sind dermassen begeistert von der Darbietung ihres HC Ambri-Piotta respektive des 5:2-Sieges über die SCL Tigers, dass es kaum einen still hält.