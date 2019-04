Biels verhinderte Heldenstory

Schere-Stein-Papier



Zuvor, auf dem Eis, hatte sich die Mannschaft von den Fans verabschiedet. Und es hatte vielleicht symbolischen Charakter, dass es Marco Maurer war, der voranging und das Eis als einer der Ersten verliess – den Verteidiger zieht es Ende Saison nach vier Jahren in Biel Richtung Genf.

Das Voranschreiten ist auch darum erwähnenswert, weil Maurer jeweils nach dem Aufwärmen vor dem Spiel das Eis eben stets als Letzter verlassen will – Aberglaube halt … Und weil bei Bern Calle Andersson immer das Gleiche vorhat, lösten es die beiden in dieser Serie bislang spielerisch, zum Beispiel am Donnerstag in Bern mit Schere-Stein-Papier. Weil Andersson Spiel 6 verletzt verpasste, hatte Maurer zumindest vor dem Spiel freie Bahn vom Eis.

Als Törmänen kapituliert



Ein bisschen Spass darf also auch in einem Playoff-Halbfinal sein. Und wenn es nach Antti Törmänen geht, dann darf sogar viel gelacht werden. Während der eine oder andere Bieler Spieler und Betreuer mit enttäuschter Miene rund um die Garderobe schlich, trat der Headcoach mit einem ­Lächeln vor die Medien, wie es sonst dem Gewinner vorbehalten ist.

Er parierte jede Frage mit Schalk («Wie Spiel 7 am Dienstag wird? Für den Gewinner grossartig, für den Verlierer hart»), ­kapitulierte erst («Das weiss ich nicht»), als jemand wissen wollte, ob seine Spieler nicht in Genoni hineinfahren hätten sollen.