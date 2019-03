Biels Lust am Spiel – und ein Taktik-Spässchen

Biels Spiel wird ausgezeichnet von Tempo, viel Bewegung, sehr ausgeglichenen Eiszeiten für alle vier Linien und bemerkenswert kurzen Einsätzen, die auch mit fliegenden Wechseln noch und noch forciert werden.

Headcoach Antti Törmänen scheint es kaum zu kümmern, wen Bern aufs Eis schickt, er hat vor keinem einzigen Linien-Duell Angst. In Spiel 1 in Bern wechselt er zwei Mal fliegend seine vierte Linie ein auf Berns Top-Formation um Mark Arcobello.

Und da ist diese Spielfreude, vor der die Mannschaft nur so sprüht. Verkörpert durch Spieler wie Toni Rajala, der in Spiel 1 und 2 jeweils das Siegestor schoss. Feiern darf er auch schon vor Spiel 3 am Samstag: Er wird am Freitag 28 Jahre alt.

Der Flügelstürmer schwärmt von diesem Derby Biel – Bern, es sei dabei egal, in welchem Stadion das Spiel stattfinde: «Ich erlebte in Tampere das Derby Ilves – Tappara. Doch in Finnland sind die Fans nicht so wahnsinnig und so laut wie hier in der Schweiz. Das macht extrem viel Spass!»