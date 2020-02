Biel verschärft Berns Lage im Strichkampf

Es benötigt den 0:3-Rückstand bei Spielhälfte, damit die Bündner aus ihrer Lethargie erwachen. Es folgt nun die beste Phase des HC Davos, aber auch jene Noël Baders. Der 24-jährige Ersatzgoalie der Lakers kommt zum Einsatz, weil Melvin Nyffeler, die Nummer 1, wegen einer Krankheit passen muss. Bader packt mehrere gute Paraden aus, muss sich vorerst nur bei Marc Wiesers 3:1-Treffer bezwingen lassen. Dies ist indes alles andere als der Auftakt einer vehementen Aufholjagd des HC Davos. Mehr oder weniger souverän bringen die Lakers im Schlussdrittel den Vorsprung über die Zeit, lassen den HCD nie mehr richtig heran. (kk)

Der Lugano-Express gestoppt

Der Aufwärtstrend von Lugano wurde gebremst. Die Südtessiner, die zuletzt sechs von sieben Partien für sich entschieden hatten, unterlagen zuhause Genf-Servette 1:2. Dies, obwohl die in den letzten beiden Abschnitten deutlich mehr Spielanteile hatten. Zum Verhängnis wurde ihnen letztlich das Startdrittel, in dem die Gäste überlegen waren und durch Tommy Wingels in Führung gingen. Stürmer David McIntyre, der seit seinem Wechsel im Spätherbst von Zug nach Lugano extrem aufgeblüht ist, erzielte zwar den Ausgleich, Genfs Captain Noah Rod sorgte aber für die Entscheidung und auch eine finale Druckphase ohne Goalie brachte Lugano nichts mehr ein. Genf hat damit in diesem Jahr vier von sieben Auswärtsspielen gewonnen. Wenn man das Restprogramm anschaut, hat Lugano dennoch gute Chancen, über dem Strich zu bleiben: In den verbleibenden vier Partien warten nur noch Teams, die auf Platz 8 oder schlechter klassiert sind. (mke)

Fünfter Shutout für Genoni

Für den EV Zug war das 1:2 in Bern offensichtlich nur ein Betriebsunfall. Der Leader setzte sich 24 Stunden später gegen das mitten im Playoff-Kampf steckende Fribourg-Gottéron mit 5:0 durch und liess sich so den fünften Sieg in den letzten sechs Partien notieren, in der Bossard-Arena war es der dritte klare Sieg in Serie. Vorher hatte es zwischen diesen beiden Teams in dieser Saioson je einen Auswärtssieg gegeben. Die wegweisenden Tore erzielten Verteidiger Santeri Alatalo und kurz nach Spielmitte und Jungnationalspieler Yannick Zehnder zu Beginn des Schlussdrittels. Topskorer Grégory Hofmann mit seinem 21. und 22. Saisontreffer und Zehnder mit seinem zweiten Tor des Abends rundeten das Resultat ab.

Gottéron war mit breiter Brust in die Zentralschweiz gereist. Das Team von Christian Dubé hatte nach der 2:7-Klatsche in Davos auf fremdem Eis nur noch das Sonntagsgesicht gezeigt und viermal in Serie gewonnen. Zudem hatten sie in den letzten drei Partien ihre Playoff-Chancen vor allem dank 17 Plustoren massiv erhöht. Allerdings ist Zug, zumindest was die Defensive angeht, bereits im Playoff-Modus. In den letzten acht Partien kassierte der EVZ gerade einmal acht Minustreffer und der Anfang Saison so viel gescholtene Leonardo Genoni steht nun bereits bei fünf Shutouts - Ligarekord. (mke)

Jooris, der Matchwinner

Für Ambri-Piotta wird das Erreichen des Playoffs immer schwieriger. Das 2:3 nach Verlängerung gegen Lausanne ist ein herber Rückschlag. Zuletzt hatte Ambri zwar drei Heimspiele in Serie gewonnen, die zahlreichen Verletzten fordern aber beim Team von Luca Cereda immer mehr ihren Tribut. Die «biancoblu» haben nun vier der letzten fünf Partien verloren. Joel Vermin und Josh Jooris brachten die Gäste bis kurz nach Spielmitte mit zwei Einheiten in Führung, Nick Plastino und Matt D’Agostini glichen aber aus, jeweils mit Powerplaytoren.

In der Verlängerung sicherte dann wiederum Jooris den Gästen nach nur 18 Sekunden den Zusatzpunkt, es war sein zehnter Saisontreffer. Lausanne hat damit die Serie zwischen diesen beiden Teams mit 11:1 Punkten fast makellos für sich entschieden. Das Restprogramm für die Leventiner gestaltet sich äusserst schwierig: Sie spielen noch gegen drei Top-4-Clubs, und müssen in der letzten Runde noch das Derby in Lugano bestreiten. (mke)

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: