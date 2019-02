Und die Langnauer? Sie haben 74 Punkte auf ihrem Konto. Seit die Qualifikation über 50 Runden eingeführt wurde (2007), reichten 71 Zähler immer für die Teilnahme am Playoff. Nur einmal verfügte ein Team auf Rang 8 über mehr Punkte, das war 2014 Lausanne mit 74, Heinz Ehlers stand an der Bande. Als millionenschwere Investoren den Waadtländer Club übernahmen, genügte der Däne mit seinem auf defensiver Stabilität basierenden System nicht mehr, obwohl er Lausanne nach dem Aufstieg 2013 zweimal ins Playoff geführt hatte.

Nun steht Ehlers seit Oktober 2016 an der Langnauer Bande – und er wird die Emmentaler trotz der Nullnummer gegen Gottéron wahrscheinlich zum zweiten Mal in der 73-jährigen Clubgeschichte ins Playoff führen. Des Trainers Anteil am bevorstehenden Erfolg ist riesig, ihm ist es gelungen, aus anderswo gescheiterten Spielern eine funktionierende Einheit zu bilden, die mit viel Systemtreue und Kampfkraft einen äusserst zähen Gegner darstellt.

Pesonen scheitert, Micflikier schiesst Gottéron ins Glück

Der unglaublich spannende Strichkampf widerspiegelt sich auf den Rängen. Gestern war die Ilfishalle bereits zum achten Mal in dieser Saison ausverkauft. Doch mussten sich die Fans beider Lager lange geduldig zeigen. Zwar begannen die SCL Tigers zu Hause gewohnt aufsässig, im ersten Drittel hatte Gottéron ihnen nichts entgegenzusetzen. Doch für die ausgelassenen Chancen zum Auftakt sollten die Gastgeber bitter büssen. Denn mit Fortdauer der Partie wurden die Freiburger besser, wobei ihnen die Nervosität anzumerken war, sie äusserst bedacht darauf waren, keine Fehler zu begehen.

Erst im Schlussdrittel legten beide Teams die taktischen Fesseln ab, worauf sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. Und als Harri Pesonen alleine auf Berra ziehen konnte, bebte die Ilfishalle kurzzeitig. Doch Berra brachte das Kunststück fertig, den Puck noch mit dem Schlittschuh zu blockieren. Knapp zwei Minuten vor Ablauf der 60. Minute vergassen die Langnauer Jacob Micflikier, der Kanadier liess sich nicht zweimal bitten – und vorbei wars mit einem Emmentaler Eishockeyfest.