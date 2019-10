Berra patzt, und Bern verliert trotzdem

Ein Geschenk war genug. Dachte sich wohl Reto Berra. Freiburgs Goalie hatte dem SC Bern kurz vor Ende des Mitteldrittels mit einem Ausflug hinter das Gehäuse den Treffer zum 1:2 durch Ebbett ermöglicht. Es sollte das letzte Tor des Abends sein, weil Berra in den Schlussminuten dicht hielt, als die Berner mit zusätzlichem Feldspieler auf den Ausgleich drängten. So aber holten die Freiburger in Bern einen ihrer seltenen Siege. In den zwölf Partien zuvor hatten sie in der Postfinance-Arena nur zweimal reüssiert.