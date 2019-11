Berner Tief hält an, Ambri überrascht Biel

Gottéron nützt Zuger Nachlässigkeiten eiskalt

Fribourg-Gottéron findet mit der neuen Trainerkonstellation immer besser ins Spiel. Das 4:0 in Zug war der dritte aufeinanderfolgende Sieg unter dem Trio Christian Dubé, Pavel Rosa und Sean Simpson, der damit eine erfolgreiche Rückkehr in die Innerschweiz feierte, wo er 1998 Meister wurde. Die Entscheidung fiel in den letzten zehn Minuten: Der Reihe nach trafen Verteidiger Benjamin Chavaillaz nach einem der vielen Zuger Fehler in der Vorwärtsbewegung, die Stürmer Samuel Walser und David Desharnais, Letzterer in doppelter Überzahl, sowie mit einem «Empty netter» Verteidiger Ryan Gunderson.

Die vierte Heimniederlage für Zug war nicht nur wegen der Schlussphase bitter: Der EVZ hätte bereits nach 40 Minuten klar führen müssen, allein im zweiten Drittel betrug das Schussverhältnis 19:6. Abschluss um Abschluss kam aufs Tor von Nationaltorhüter Reto Berra, der aber einen Glanzabend erwischte und letztlich verdient den ersten Shutout der Saison feierte. Und war er einmal geschlagen, rettete noch die Latte nach einem Distanzschuss von Dominik Schlumpf. Nicht wunschgemäss verlief auch das Zuger Powerplay. Acht Minuten konnten sie mit einem Mann mehr spielen, vor allem, weil sich Gottéron in der Offensivzone etliche Disziplinlosigkeiten leistete, aber Hofmann, Martschini und Co. agierten zu ungenau. (mke)

Zweiter Shutout für Servette-Goalie Descloux

Nach drei Niederlagen in den letzten vier Partien zeigte Genf-Servette eine starke Reaktion. Die Westschweizer besiegen Lugano 4:0. Goalie Gauthier Descloux liess sich seinen zweiten Shutout nach demjenigen in der 3. Runde gegen die ZSC Lions notieren. Die Entscheidung fiel kurz vor Spielhälfte, als der von den ZSC Lions nach Genf gekommene Marco Miranda mit seinem zweiten Saisontreffer auf 3:0 erhöhte.

Im Startdrittel hatten Topskorer Tommy Wingels und Eric Fehr für einen beruhigenden Vorsprung gesorgt, in dieser Phase waren die Einheimischen deutlich effizienter, war doch das Schussverhältnis mit 6:6 ausgeglichen. Stark reagieren konnte Lugano-Trainer Sami Kapanen nicht, dem Finnen waren wegen zahlreicher Absenzen die Hände gebunden. Der Notstand war so gross, dass der 16-jährige Stürmer Lorenzo Canonica zu seinem Debüt in der höchsten Spielklasse kam. Für die Südtessiner war es die zweite Niederlage dieser Woche nach zuvor drei Siegen. (mke)