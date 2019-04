Bern steht am Abgrund, Biel vor der Premiere

Aber war es wirklich ein «gestohlener Sieg» der Gäste, wie es SCB-Verteidiger Ramon Untersander nach der Begegnung formulierte? Vielleicht passt der Begriff «glückhaft» besser. Doch unverdient war der Erfolg nicht. Die Bieler hatten in der Startphase Vorteile. Sie beschäftigten die Stadtberner über weite Strecken in deren Zone, liessen Puck und Gegner laufen, kamen zu Chancen. Michael Hügli und Marco Maurer scheiterten an Leonardo Genoni, der ins Team zurückgekehrte Kanadier Marc-Antoine Pouliot am Pfosten. Pouliot war zuvor an der Bande in SCB-Verteidiger Yanik Burren gesprungen – der Youngster konnte nach Kopfschmerzen ab dem Mitteldrittel wieder mittun.

Dreimal Pfosten innert vier Minuten

Dass der SCB fortan besser in die Partie fand, hatte auch mit Julian Schmutz zu tun. Der Bieler Flügel gibt im Halbfinal auf wie neben dem Eis den Antreiber. Gegen Matthias Bieber ging Schmutz mit dem Stock aber übermotiviert zu Werk. Er traf Bieber im Gesicht, der SCB im fälligen Powerplay innerhalb von vier Minuten gleich dreimal (!) die Torumrandung.

Biel konnte also mit viel Glück einen Gegentreffer verhindern – und ging einen Moment später in Führung. Thomas Rüfenacht legte sich die Scheibe zu weit vor, Kevin Fey übernahm, Robbie Earl vollendete. Der Gast überstand ein weiteres Unterzahlspiel (Toni Rajala hatte Simon Moser im übrigen nicht im Gesicht getroffen, sondern an der Schulter). Das ist deshalb erwähnenswert, weil die Boxplay-Erfolgsquote der Seeländer im Playoff vor dem fünften Halbfinalspiel miserable 50 Prozent betragen hatte.

Kein volles Haus

Bern tat sich auch im letzten Drittel schwer damit, vors Tor zu kommen. Die Offensive wirkte irgendwie stumpf, uninspiriert. Und Biels Keeper Jonas Hiller reagierte auf seinen Fauxpas im letzten Spiel, wie es sich für einen Top-Goalie gehört: mit einer hervorragenden Leistung. Oder wie es Burren formulierte: «Hiller war sackstark.» Erst in den Schlussminuten konnte sich der Favorit in der Bieler Zone festsetzen. Der Treffer aber gelang Pouliot ins offene Gehäuse.