Bern schlägt den ZSC dank starkem Powerplay

Der SC Bern entschied auch das dritte Duell in dieser Saison gegen den Schweizer Meister ZSC Lions. Beim 4:1-Erfolg im Hallenstadion leistete der ehemalige Berner Maxim Noreau mit einer Fünfminuten-Strafe unfreiwillige Schützenhilfe.

In der 22. Minute musste Noreau wegen «Slew Footing» vorzeitig unter die Dusche. Die Strafe nützten die Berner gleich zu drei Powerplay-Treffern aus. Zach Boychuck, der nach seinem Doppelpack im Cup nun erstmals auch in der Meisterschaft traf, sowie Andrew Ebbett und Thomas Rüfenacht trafen innerhalb von knapp drei Minuten. Bisher hatte der SCB in Überzahl nicht sonderlich überzeugt.