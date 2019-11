Bern mit dem Gesamtskore von 2:7 out

Der SC Bern fing die Partie der Champions Hockey League gegen Lulea gut an, offenbar waren die Berner mit der Idee nach Nordschweden gereist, nach dem 0:3 zuhause im Hinspiel für ein kleines Eishockeywunder zu sorgen. Jedenfalls spielte der SCB mutig nach vorne - selbst mit einem Mann weniger. In der 6. Minute gingen die Gäste durch Andrew Ebbett in Unterzahl in Führung. Kurz darauf traf Tristan Scherwey die Latte. Das Team Kari Jalonens schien die Gastgeber durch das aggressive Forechecking etwas verunsichert zu haben.