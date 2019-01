Der SC Bern und Leonardo Genoni haben derzeit alles im Griff. Die Mutzen schlagen Biel diskussionslos 3:0. Es ist der vierte Zu-null-Sieg in den letzten sieben Partien, für den Keeper der zehnte Shutout in der laufenden Saison, was gleichbedeutend mit einem Qualifikationsrekord ist. «Leo ist schlicht ein fantastischer Goalie, er macht so viele Sachen richtig», lobt Verteidiger Eric Blum.