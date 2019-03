Was für eine Finalissima! Was für ein Drama! Die ZSC Lions verpassen eine Saison nach ihrem Meistertitel den Einzug ins Playoff. Ein Unentschieden nach 60 Minuten in Genf gegen Servette hätte gereicht. Doch nach dem 2:3 durch Tim Bozon in der 43. Minute schaffen die Zürcher den Ausgleich nicht mehr. Sie lassen Topchancen aus, wobei ihnen auch etwas das Wettkampf-Glück fehlt.