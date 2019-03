Bei Bern läuft nichts und niemand

Erfrischend, belebend – so spielte in der ersten Halbfinalpartie eine Equipe: jene aus Biel. Die Seeländer dominierten über weite Strecken. Sie siegten in Bern 4:2 und watschten den Favoriten aber sowas von heftig ab.

Für eine einseitige Begegnung braucht es immer zwei Seiten: Gestern waren das läuferisch starke, vife Bieler und verkrampfte, fehleranfällige Berner.

Eine Stärke des SCB ist, dass auf dem Eis meistens jeder weiss, was der Mitspieler macht. Nach fünf Minuten war «meistens» weit weg: Beat Gerber wollte in seinem 900. SCB-Spiel den Puck hinter dem eigenen Tor auf Andrew Ebbett zurücklegen. Vor Ebbett war Jarno Kärki am Puck, er passte auf Toni Rajala – 0:1. Bei der nächsten Aktion war Kärki in Überzahl der Vollstrecker – 0:2.

