Ach, wie gut, dass jeder weiss, dass im Eishockey das Zauberwort «Playoffs» heisst. Sonst wäre in der Schweizer Meisterschaft schon vor dem Jahreswechsel die grosse Langeweile eingekehrt. Während Verfolger Lugano von Schlusslicht Kloten deklassiert wurde, schlug Leader SC Bern den drittplatzierten EV Zug 5:2. Der Vorsprung des Meisters beträgt mittlerweile 15 Zähler.

Im Match vom Freitag prangte Blau auf Weiss die Zahl «1967» auf der Brust der Einheimischen. In diesem Jahr war in Bolivien Che Guevara erschossen, in den USA erstmals der Zeichentrickfilm «Dschungelbuch» gezeigt, in Deutschland das Farbfernsehen eingeführt und in der Schweiz unter anderem der EVZ gegründet worden. Obwohl die Innerschweizer im letzten Heimspiel des Jubiläumsjahres ein wunderbares Retroshirt trugen, sahen vorerst die Berner alt aus.

Schon nach 82 Sekunden brachte Carl Klingberg die Gastgeber in Führung, wobei der Schwede von einem missglückten Querpass seines Landsmanns Calle Andersson profitierte.

«Ich riskierte etwas, und es ging schief. Das kann passieren», meinte Andersson. Noch vor der ersten Pause unterlief auch Leonardo Ge­noni ein Missgeschick. Und wenn Goalies Fehler begehen, ist das meistens gleichbedeutend mit einem Gegentreffer.

3 Tore in 3:33

Das Drittelsergebnis von 2:0 täuschte freilich über die wahren Stärkeverhältnisse hinweg. Das sah auch der Zuger Reto Suri so, der im Pauseninterview sagte: «Das Resultat nehmen wir, aber wir müssen anders spielen.»

Doch auch nach dem ersten Seitenwechsel gaben die Besucher in der ausverkauften Bossard-Arena den Ton an. Und der Meister benötigte exakt 3 Minuten und 33 Sekunden für 3 Treffer – und die Wende. Zwei der Goals gelangen Andersson, der damit seinen Fauxpas aus der Startphase mehr als kompensierte.

«Entscheidend ist, wie man reagiert. Und sowohl ich persönlich als auch das ganze Team zeigten eine starke Reaktion», hielt Andersson fest. Zug-Coach Harold Kreis nahm sein Time-out, doch der SCB war auch danach die bessere Mannschaft.

Kein Eigennutz

Für das vierte Tor sorgte Mark Arcobello, der erstmals in dieser Saison den Topskorerhelm trug. Der Amerikaner konnte den Puck gemütlich einschieben, weil Thomas Rüfenacht auf EVZ-Goalie Tobias Stephan lag. Der Treffer zählte, weil der Zuger Johann Morant, ein Mann fürs Grobe, Rüfenacht umgestossen hatte.

Im Schlussabschnitt kontrollierten die Gäste das Geschehen souverän. Der Auftritt des Teams von Kari Jalonen war überzeugend, eindrücklich – schlicht bärenstark. Beim 5:2 schob Simon Bodenmann, statt selber zu schiessen, Marc Kämpf die Scheibe zu, damit dieser sie ins verlassene Tor spedieren konnte.

«Das zeugt von Teamgeist», sagte Andersson. «In dieser Mannschaft steckt extrem viel Charakter; das habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt.» Der Vorsprung des SCB ist vor dem heutigen Heimspiel gegen Gottéron komfortabel, doch der schwedische Verteidiger mit Schweizer Lizenz versicherte, dass in der Berner Garderobe mit dem Erreichten noch niemand zufrieden sei.

Auch die Mutzen wissen, dass Eishockeymärchen vornehmlich in den Playoffs geschrieben ­werden. (Berner Zeitung)