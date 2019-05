Aurélien Marti verlässt den SCB

In der abgelaufenen Saison stand Marti zwar in 20 Spielen im Line-up, erhielt aber nur wenig Eiszeit und kam in den Playoffs nicht zum Einsatz. Zudem fehlte er während fünf Wochen verletzungsbedingt. Der gross gewachsene Abwehrspieler absolvierte 24 Spiele für den SC Langenthal.