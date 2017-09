Aufatmen im Emmental

Eines muss man den SCL Tigers lassen – leicht machen sie es ihren Fans nie, Langeweile kommt an der Ilfis selten auf. Doch mitunter strapazieren die Langnauer das Nervenkostüm ihres Anhangs bis an die Schmerzgrenze. Beispiel gefällig? Gegen Servette sind die Emmentaler überlegen, erspielen sich ein deutliches Chancenpluss. Doch nach der regulären Spielzeit steht es nur 2:2. Haareraufen ist auf den Rängen angesagt, zumal die zuvor eher diskret aufgetretenen Genfer in der Zusatzschlaufe aufdrehen. Doch dann wendet sich das Blatt: Zwar scheitern zunächst Ville Koistinen und Antti Erkinjuntti an Gauthier Descloux. Schliesslich nimmt Thomas Nüssli Anlauf, er verzieht, doch Samuel Erni bringt die Scheibe vors Tor, wo Aaron Gagnon einschieben kann.

Ausgerechnet Gagnon avanciert zum Matchwinner, sorgt für den ersten Sieg der SCL Tigers in dieser Saison. Zuletzt wurde der Kanadier für seine diskreten Auftritte kritisiert, weshalb bereits eine Rückkehr Chris DiDomenicos zur Debatte steht. «Es fühlt sich gut an, aber das wichtigste ist, dass wir nun endlich gewinnen konnten», hält er fest. «Hoffentlich gibt uns das nun Vertrauen für die weiteren Spiele.» Wobei der Center bereits unter der Woche Zuversicht tanken konnte, im Cup gegen die Argovia Stars drei Tore markierte. Überbewerten wolle er dies nicht, meint er, «aber es hat Spass gemacht».

Ehlers’ Lob

23 Gegentore hatten die SCL Tigers in den ersten fünf Partien erhalten – mit Abstand am meisten aller NLA-Teams. Die Ursachenforschung für den schwachen Saisonstart ist entsprechend schnell gemacht. Doch gestern besannen sich die Langnauer wieder auf die Tugenden, welche sie in der abgelaufenen Spielzeit stark gemacht hatten. Sie spielten in der Defensive kompromisslos, die Fehlerquote war tiefer als zuletzt, entsprechend wenige Chancen bot sich Servette. «Wir spielten disziplinierter, viele Spieler haben heute ihre beste Partie gezeigt», betont Heinz Ehlers.

Nun, der Auftritt der Emmentaler war gewiss ordentlich. Doch sie hätten es sich einfacher machen, die Partie in der regulären Spielzeit entscheiden können. Chancen dafür hatten sie mehr als genug. Bereits im Startdrittel vergab Raphael Kuonen innerhalb von wenigen Sekunden zwei Topmöglichkeiten, Benjamin Neukom traf nur den Pfosten. Besser machte es Alexei Dostoinow gleich zu Beginn des Mittelabschnitts: Der Flügel luchste die Scheibe einem Servettien ab, machte ein paar Schritte und zog dann sehenswert ins hohe Eck ab. Der Bann schien gebrochen, die Gastgeber auf Kurs. Doch das Frohlocken beim Emmentaler Anhang dauerte lediglich zwei Minuten an, dann verwertete Tanner Richard einen Abpraller von Damiano Ciaccio zum Ausgleich. Selbiges Szenario wiederholte sich im dritten Drittel: Zuerst brachte Gagnon die SCL Tigers wieder in Front, doch nur zwei Minuten später lenkte Cody Almond einen Schuss Goran Bezinas noch entscheidend ab.

Ehlers’ Bonmot

«Ich bin sehr erleichtert, einfach froh über diese zwei Punkte», sagt Heinz Ehlers. Wobei der Tigers-Coach trocken ergänzt: «Aber das bedeutet noch nicht, dass wir nun Meister sind.»

Heute nun reisen die SCL Tigers zum Schlusslicht nach Kloten. Die Zürcher haben gestern gegen Gottéron auch ihre sechste Partie verloren, stehen bereits gewaltig unter Druck. «Sie sind in einer gleich misslichen Situation wie wir», meint Ehlers, «das wird ein Kampf.» Natürlich aber habe sein Team eine Chance zu gewinnen, «wenn wir mit der gleichen Disziplin agieren wie gegen Genf.» Derweil Ehlers in der Garderobe verschwindet, macht manch ein Matchbesucher noch einen kurzen Halt vor dem Bierstand; nach einem solch turbulenten Spiel müssen schliesslich die Nerven beruhigt werden. (Berner Zeitung)