Auf den SCB-Titel folgt die Zeit der neuen Meister

Was für ein Playoff-Team hätten Sie lieber? Ein Team voll von Talent? Oder ein Team voll von Charakter? Kann man gewinnen, wenn man das eine hat, das andere aber nicht?

Das sind die grossen Fragen, die sich im heutigen Eishockey stellen. In der National Hockey League wurden die mächtigen Pittsburgh Penguins, das Team von Sidney Crosby und Gewinner von zwei Stanley-Cups in den letzten drei Jahren, von den New York Islanders in vier Spielen aus dem Playoff gewischt. Und die Dominatoren aus Tampa Bay wurden von den Columbus Blue Jackets zerstört, der Nummer 13 der Regular Season. Die Widrigkeiten, die mit Playoff-Eishockey einhergehen, waren für diese hoch ­talentierten Teams zu viel.