Bern ist wieder auf Kurs. Dank Mark Arcobello. In Genf schiesst der Topskorer in der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer. Und die SCL Tigers? So souverän sie im ersten Viertelfinalspiel in Lausanne agierten, so chancenlos waren sie bei der Heimspiel-Premiere. Bernerzeitung.ch/Newsnetzberichtet live.