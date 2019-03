Mark Arcobello, gibt es etwas, das Sie in diesem Moment noch weniger gern tun würden, als ein Interview zu geben?

So schlimm ist es nun auch nicht. (schmunzelt) Es stimmt, ich gebe nicht gerne Interviews. Es gibt Dinge in unserem Job, die gehören einfach dazu. Aber könnte ich wählen, würde ich auf jedes Interview verzichten.