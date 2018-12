Antreiber, Pionier, Freund und Menschenverbesserer

«Er hat mich erzogen, ich war ein Schlingel»Patrick Fischer, Ex-Spieler

«Als ich Arno zwei Wochen vor der U-20-WM 1994 das erste Mal traf, spürte ich sofort seine Entschlossenheit. Wir stiegen dann in Frydek Mistek leider ab, aber von da an haben wir uns immer wieder gekreuzt. In Davos lernten wir uns dann viel besser kennen. Er forderte viel, es war sehr intensiv, aber er unterstützte uns Spieler immer bedingungslos, deshalb gaben wir auch alles für ihn. Ich wurde durch seine intensiven Trainings viel besser, Arno war in Sachen Trainingslehre allen anderen weit voraus. Ich war ja schon mit 18 in der A-Nationalmannschaft, habe aber stark vom Talent gelebt. Arno hat mir beigebracht, wie ich den inneren Schweinehund überwinde.