Anders als andere

Sind Sie speziell? «Nein», sagt Emanuel Peter. Die Rolle des Exoten liegt ihm fern. Und doch ist der 33-Jährige, welcher im Sommer vom EV Zug zu den SCL Tigers stiess, ein bisschen anders als die meisten seiner Mitspieler. So pendelt Peter beispielsweise fast täglich nach Langnau, mit dem Zug. Er wohnt nach wie vor in Cham, die Familie – Peter ist Vater von zwei Mädchen, das dritte Kind ist unterwegs – fühlt sich in der Zentralschweiz wohl.Doch für einen Weg benötigt er eine Stunde und 45 Minuten. Das sei zwar lang, «aber ich versuche diese Zeit gut zu nutzen, indem ich für mein Studium lerne oder mich bewusst auf die Trainings und den Match vorbereite.» Und wird es spät, kann er in Langnau schlafen, weil er in der Wohnung von Samuel Erni ein Zimmer hat.

Ehlers’ Lob

Die SCL Tigers stellen für Emanuel Peter gewissermassen einen Kulturwandel dar. Nach neun Jahren in Biel spielte er zuletzt zwei Saisons für den EV Zug. Den Wechsel in die Zentralschweiz hatte er mit dem Ziel getätigt, Schweizer Meister zu werden. Doch das Vorhaben missriet; im Frühling unterlag der EVZ im Playoff-Final bekanntlich dem SC Bern. In Zug spielte Peter – der Mittelstürmer – zuletzt in der vierten Linie, am Flügel. «Natürlich hätte ich gern mehr Einfluss auf das Spiel genommen. Aber wir erhielten unsere Eiszeit, und in einem Team zu spielen, das Erfolg haben kann, war für mich ebenso wertvoll.»

Gleichwohl ist Peter nun froh, in Langnau wieder eine wichtige Rolle einnehmen zu können. Oder um es mit den Worten Heinz Ehlers’ zu sagen: «Er ist ein Führungsspieler und Leistungsträger, er hat mehr Potenzial, als am Flügel in der vierten Linie zu spielen.» Der Däne betreute Peter einst bereits beim EHC Biel. «Er spielt konstant, ist diszipliniert, gibt immer alles. Mit diesen Qualitäten kann er uns sehr helfen», betont der Tigers-Coach. Es erstaunt deshalb kaum, trägt Peter nach dem Ausfall von Captain Pascal Berger seit dem zweiten Spieltag das C auf der Brust. Der Ostschweizer wurde von diesem Schritt ein wenig überrascht. Doch er verhehlt nicht, dass Ehlers ein Argument für den Wechsel nach Langnau gewesen sei. «Er ist ehrlich, hat seine Linie. Und ich bin ein Spieler, der gern diszipliniert und in einem System spielt, in dem ich weiss, was ich machen muss.»

Einmaliger Abstecher

Aber zurück zum Speziellen. Emanuel Peter studiert Geschichte und Philosophie im Nebenfach. Um ein Praxismodul abschliessen zu können, absolvierte er einst ein Praktikum beim «Bieler Tagblatt», arbeitete für die Sportredaktion. Die Arbeit sei interessant und bereichernd gewesen, sagt Peter. Dennoch kann er sich nicht vorstellen, dereinst als Journalist zu arbeiten. «Ich hätte Mühe, einen spannenden Bericht zu schreiben, der ­kritisch ist und dabei doch noch meinen Wertvorstellungen entspricht», hält er fest. Artikel über Eishockey liest Peter selten, er hat die linke Wochenzeitung «WOZ» abonniert. Noch etwas Spezielles für einen Eishockeyspieler! Doch der 33-Jährige entgegnet, es gebe viele, die sich für gesellschaftliche Prozesse interessierten. «Ich hoffe jedenfalls nicht, dass ich dadurch auffalle, das möchte ich nicht.»

Als Captain ist er nun bereits gefordert, resultierten für die SCL Tigers doch drei Niederlagen zum Auftakt. «Von unserem Saisonstart bin ich sehr enttäuscht, gerade die ZSC Lions wären zweimal zu packen gewesen», sagt Peter. Heute gastiert der EV Zug in der Ilfishalle, ein Gegner also, den der Center aus dem Effeff kennt. «Es ist speziell, nun gegen Zug zu spielen, da sich das Team kaum verändert hat, ich immer noch in der Region wohne», hält er fest. Für Sentimentalitäten jedoch bleibt kein Platz – schliesslich benötigten die SCL Tigers dringend Punkte.

(Berner Zeitung)