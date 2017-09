Als wäre Haas nie da gewesen

Er ahnt, was nun kommen wird. Als Gaëtan Haas nach dem Spiel für ein TV-Interview zurück aufs Eis gebeten wird, verzieht dieser keine Miene. Kaum steht er vor der Kamera, beginnt eine Gruppe Bieler Fans, Haas auszupfeifen – so, wie sie es während der ganzen Partie getan hatte.

Es folgen einige nicht druckreife Beleidi­gungen, das Verhalten ist absolut unwürdig – und es zeigt, wie schnelllebig dieses Business ist. Vor wenigen Monaten noch war Haas ein Held für die Supporter des EHCB, doch mit seinem Wechsel zum Erzrivalen SCB ist der 25-Jährige bei einigen zur Persona non grata geworden.

«Ich habe mich darauf vorbereitet, versucht, es wie ein normales Spiel anzugehen. Aber es gab einige Dinge, die zu viel waren», sagt Haas. Auch wenn er keine Jubelarien erwartet hatte, schmerzte ihn diese Art von «Empfang» doch. Schliesslich war der EHC Biel für ihn stets eine Herzensangelegenheit. In diesem Klub hat er das Eishockey-ABC gelernt, reifte zu einem der besten Mittelstürmer des Landes.

Als Teenager stand er einst selbst in der Fankurve, seine Eltern sind nach wie vor oft in der Tissot-Arena anzutreffen – und sie haben in ihrem Haus nun zwei Junioren des EHC Biel aufgenommen. «Ihnen gegenüber ist das, was nun passiert ist, respektlos», hält Haas fest.

Meisterliche Effizienz

Kari Jalonen wusste um die delikate Angelegenheit, weshalb er seinen Schützling nach der Partie gegen Lausanne (4:1, zwei Haas-Tore) zur Seite genommen, mit ihm über die bevorstehende Aufgabe gesprochen hatte. «Ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Natürlich war das speziell für ihn, emotional, aber er war konzentriert, hat alles ausgeklammert», lobt der SCB-Coach. Obwohl sich Haas beim 5:2-Sieg nur einen Assist gutschreiben liess, gehörte er erneut zu den auffälligsten Figuren, sorgte gerade im Powerplay für viel Unruhe.

Und hier schuf der SCB im Derby die Differenz mit einer beeindruckenden Effizienz: In vier Überzahlspielen traf der Meister viermal. Jalonen spricht von einer Charakterleistung: «Kampf- und Teamgeist waren sehr stark, und in den Special Teams haben wir sehr hart gearbeitet, was auch nötig war.» Tatsächlich machten die Bieler zu Beginn viel Druck, gingen durch Toni Rajala bereits in der dritten Minute in Führung. Doch nachdem sie kurz vor der ersten Pause eine einminütige doppelte Überzahl ungenutzt gelassen hatten, kippte die Partie zugunsten der Berner.

Druck als Differenz

«Ich bin froh, ist dieses Spiel vorbei, nun kann ich nach vorne schauen», sagt Haas. Von Coach Jalonen erhält der Romand viel Eiszeit, und diese weiss er zu nutzen. Im stark besetzten Ensemble zählte er in den ersten Partien dieser Saison zu den auffälligsten Akteuren. «Ich spiele viel, komme in allen Situationen zum Einsatz, für das Selbstvertrauen ist das toll», hält er fest. Der Romand fühlt sich beim SCB wohl, erwähnt die umfassende Betreuung als grössten Unterschied zu seinem früheren Arbeitgeber. Und: den Druck. «In Bern musst du immer gewinnen.»

Dann macht er sich auf den kurzen Heimweg, schliesslich wohnt er nach wie vor in Biel. Und vielleicht wird er irgendwann auch wieder für den EHCB spielen. Der Klub jedenfalls hofft darauf, weshalb er bewusst auf eine offizielle Verabschiedung verzichtet hat. (Berner Zeitung)