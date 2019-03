Könnte man es auf diesen Nenner bringen: Zuerst war das Team überheblich, dann verunsichert?

Was sicher falsch lief: dass wir die Realität der 50 Qualifikationsspiele der letzten Saison zu sehr ausblendeten. Ich dachte, wir hätten unsere Lektion gelernt. Offensichtlich war dem nicht so. Was machte uns im Playoff so stark? Dass wir chrampften wie verrückt, dreckige Tore schossen. Acht von zwölf Siegen schafften wir mit einem Tor Unterschied. Diesen Fokus liessen wir los. Wir dachten, diesen Punkt könnten wir nun abhaken. Das war ein Fehler. Wir hätten zuerst wieder diese Grundlagen vermitteln müssen. Mit Arno del Curto haben wir da wieder mehr angesetzt. Deshalb schossen wir unter ihm auch mehr Tore. Leider kassierten wir auch mehr.

Die Lektion, die das Team aus der letzten Saison mitnahm, war wohl eher diese: Die Qualifikation ist nicht so wichtig, im Playoff können wir einfach ein, zwei Gänge hochschalten.

Diesen Schluss muss man ziehen nach dieser Saison. Mir fiel erst, als Arno kam, so richtig auf, wie sehr wir die Intensität und die Gradlinigkeit vernachlässigt hatten. Und wir waren oft auch nicht die Cleversten. Wie am Montag in Genf. Wir spielen ein gutes Auswärtsspiel, aber wir verschenken zwei Tore und treffen selber nicht. Und am Schluss handeln wir uns noch zwei dumme Strafen ein. Der Gegner musste diese Saison nur lange genug warten, bis wir ihm ein Geschenk machten.

Viele hatten das Gefühl, Arno Del Curto sei genau das, was die Mannschaft brauche. Wieso kamen die Resultate mit ihm trotzdem nicht?

Ich glaube, das Arno-Hockey in Reinkultur sah man bei uns gar nicht. Das braucht viel mehr Zeit. Es war eine Mischform. Doch wir erlangten einfach nie eine gewisse Stabilität. Wieso verloren wir so oft gegen Genf und Langnau? Weil diese Teams einfach ihr Programm herunterspulen und keine Geschenke verteilen. Biel, Fribourg oder Zug spielen ähnlich wie wir, das liegt uns besser.

Kam Del Curto zu spät? Hatteer nicht die richtigen Spieler? Oder kann man sein Eishockey mitten in der Saison gar nicht implementieren?

Das sind grossen Fragen, die mich in den nächsten Wochen beschäftigen werden. Dass er gewisse Spieler braucht, ist klar. Dass er seinen Stil nicht in so kurzer Zeit aufs Eis bringen würde, davon ging ich aus. Ich dachte aber, dass das Team durch einen mentalen Schub besser würde.

Wieso wurde es nicht besser? Weil es zu verunsichert war?

Von aussen sah es so aus. Es war ja nicht so, dass die Spieler das nicht umsetzen wollten, was Arno von ihnen verlangte. Es nimmt mich wunder, was die Spieler ­sagen. Wenn wir in einen Lauf gekommen wären, eine gewisse Leichtigkeit aufgekommen wäre, wären wir auch nicht gescheitert.