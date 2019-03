Dann kassieren die Langnauer eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis – das wars. Letztlich verlieren sie das zweite Spiel in diesem Viertelfinal 0:3. Damit holen sich die Waadtländer nach der 1:5-Niederlage zum Auftakt den Heimvorteil zurück.

Flaue Stimmung

2929 Tage mussten die Langnauer Fans auf diesen Moment warten. Am 5. März 2011 hatten die SCL Tigers das vierte Spiel im Viertelfinal gegen den SC Bern 2:3 nach Verlängerung verloren. Danach folgte Schritt für Schritt der Niedergang bis zum Abstieg zwei Jahre später.

Und nun also wird in der Ilfishalle wieder Playoff-Eishockey gespielt. Doch wer im Stadion sitzt, bekommt ziemlich rasch den Eindruck, dass das unten auf dem Eis wenig damit zu tun hat, was allgemeinhin von Playoff-Eishockey erwartet wird. Lange fehlt der Partie jegliche Intensität, was dazu führt, dass der Funke nicht auf das Publikum überspringt.

Die Stimmung im Stadion jedenfalls ist mit viel Goodwill bestenfalls als flau zu bezeichnen – was angesichts der so langen Playoff-Abwesenheit doch ziemlich überrascht. Gewiss, das Geschehen ist aus Langnauer Optik weit weniger spektakulär als noch zum Auftakt am vergangenen Samstag. Doch gerade in solchen Momenten könnte das Publikum das Zünglein an der Waage spielen.

Flaue Leistung

Nicht immer, aber manchmal sagt die Schussstatistik viel über den Spielverlauf aus: Nach zwei Dritteln also verzeichnet Lausanne 24 Abschlüsse – die SCL Tigers 9. Es wirkt, als hätten die beiden Teams die Rollen getauscht. Noch am Samstag zum Auftakt war es die Equipe Heinz Ehlers’, die kaltblütig agierte, den Gegner abgesehen vom Startdrittel absolut im Griff hatte.