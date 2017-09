Kurz nach 17 Uhr war es so weit. Brandis-Stürmer Patrick Meyer schoss, traf und war damit der erste Torschütze in der Swiss Regio League überhaupt. Zu diesem Zeitpunkt war bei den anderen vier Begegnungen der 1. Runde der Puck noch nicht eingeworfen worden. Die Führung der Emmentaler war eher schmeichelhaft, hatte doch Gegner Chur in den ersten Minuten einigen Druck aufs Tor der Gastgeber entwickelt.

Die Bündner glichen kurz danach aus, Brandis aber ging gleich wieder in Führung. Und dieser Vorsprung blieb bestehen. Die Emmentaler konnten den Gegner unter Kontrolle halten; Renato Schütz sicherte schliesslich mit zwei Treffern innert 37 Sekunden seinem Team den 4:1-Sieg. Erst liess Churs Torhüter Leon-Vincent Sarkis einen haltbaren Schuss zwischen den Schonern hindurchpassieren, dann schloss Schütz einen Konter erfolgreich ab.

Hohe Intensität

Vom sportlichen Standpunkt her darf die Premiere in der neuen Spielklasse als gelungen bezeichnet werden. Die Intensität in der Partie war hoch, höher als bei den meisten Spielen in der 1.-Liga-Gruppe 2 in der letzten Saison. «Alles geht etwas schneller», meinte der erste Torschütze Patrick Meyer. «Wir sind jedoch gut darauf vorbereitet und können mit vier Linien spielen.» Man habe an sich geglaubt und so das Spiel gewonnen.

Geschicktes Coaching kann ebenfalls dabei helfen, mit den gestiegenen Anforderungen umzugehen. So nahm Trainer Andreas Beutler in der 35. Minute scheinbar ohne grossen Sinn ein Time-out. «Viele wichtige Spieler mussten zuvor lange auf dem Eis bleiben. Ich wollte ihnen eine Pause ermöglichen», sagte der Coach des Heimteams. 10 Minuten vor Spielende stellte Beutler schliesslich auf drei Blöcke um.

Sein Team war letztlich erfolgreich. Ein Emmentaler fuhr hingegen als Verlierer nach Hause. Alban Rexha erzielte den einzigen Treffer für Chur. Der 24-jährige Stürmer stammt aus der Nachwuchsabteilung der SCL Tigers. Zuletzt spielte er bei Martigny in der NLB; dieser Verein ging jedoch im Sommer in Konkurs. «Das Angebot von Chur beinhaltete auch, dass ich eine Weiterbildung als Projektleiter Gebäudetechnik absolvieren kann», sagt Rexha. Eine Rückkehr in eine ­höhere Liga hat er nicht abgeschrieben; die Ausbildung könnte er auch als Profi weiterführen. ­

Rexha konnte wie seine Team­kollegen auf lautstarke Fan­unterstützung zählen. Beinahe die Hälfte der 278 Zuschauer stammte aus dem Bündnerland. Allgemein waren die Besucherzahlen am ersten Spieltag nicht sehr hoch. Was auch mit dem frühen Startzeitpunkt zusammenhängen könnte. Mitte September ist noch nicht Eishockey-Hochsaison, zumindest nicht im Amateurbereich. (Berner Zeitung)