Die Serie wird noch immer ausgestrahlt, die Produktion neuer Folgen aber wurde vor zwölf Jahren eingestellt. Der Titel: «Every­body Loves Raymond» – «Alle ­lieben Raymond». In der Hauptrolle: Raymond Barone, ein Sportreporter aus Lynbrook, Long Island.Nun wird in Bern an der Fortsetzung gearbeitet. In der Hauptrolle: Mason Raymond, ein Eishockeyprofi aus Cochrane, Alberta.

Der Kanadier ist Protagonist und Produzent zugleich: Am Freitag erzielt er beim 7:2-Erfolg in Freiburg drei Tore. Tags darauf hat er entscheidenden Anteil am 6:3-Sieg über Lausanne, erzielt den zweiten (!) Hattrick binnen 24 Stunden. Die Fans skandieren seinen Namen; während der Partie, nach der Partie. Alle lieben Raymond.

Vor einigen Wochen war der Bezug zur TV-Serie ebenso weit weg wie Raymond von seiner Form. Über die Fähigkeiten des 32 Jahre alten Angreifers gibt es nicht den Ansatz einer Diskussion: 271 Punkte in 609 NHL-Partien dienen als Beleg für Raymonds Klasse.

Zudem kündigte er sich mit einem prächtigen Airhook-Tor in Bern an – erzielt in der Vorbereitung bei einem Länderspiel für Kanada. Danach war es vorbei mit der Herrlichkeit – bis zum vergangenen Wochenende. Schwierigkeiten bei der Anpassung ans grosse Eisfeld, keine Konstanz, ab und an das fünfte Rad am Ausländerwagen: Raymond kam in Bern nicht auf Touren.

Nun hat er mit sechs Toren in zwei Partien ein ausgezeichnetes Bewerbungsschreiben für mehr Eiszeit verfasst. «Mein Freund Alex Burrows hat das einmal in Vancouver geschafft. Aber für mich sind zwei Hattricks in Folge neu», sagt Raymond. «Es ist ein Moment zum Geniessen.»

Wohl ohne Noreau in Växjö

Der Kanadier ist gerade daran, seine Laufbahn in Bern wieder zum Laufen zu bringen. In der Vorsaison bestritt er nur vier Partien, weil seine Frau schwer an Borreliose erkrankte und Raymond der Familie Priorität einräumte. Nun lebt das Ehepaar mit den zwei Kindern in Bern. «Meine Frau macht Fortschritte, aber es ist ein Kampf. Wir durchleben harte Zeiten. Lassen wir es dabei, ich möchte die Angelegenheit privat halten», sagt Raymond.

Öffentlich sind hingegen seine Olympiaambitionen. Er dürfte ebenso zur kanadischen Auswahl zählen wie seine Teamkollegen Andrew Ebbett und Maxim No­reau. Dies wiederum hat Folgen für den SCB, weil die Kanadier im Dezember in Moskau einen Zusammenzug haben und Bern gleichzeitig das Viertelfinalrückspiel in der Champions Hockey League in Växjö bestreitet.

Nun zeichnet sich eine Kompromisslösung ab: Aller Voraussicht nach wird Verteidiger Noreau – er kehrte am Samstag nach seiner Verletzung ins Team zurück – in Moskau dabei sein und somit den Bernern in Schweden fehlen. Die Angreifer Ebbett und Raymond hingegen dürften dem SCB in Växjö zur Verfügung stehen.

Sciaroni für Bodenmann

Dank des Erfolgs über Lausanne verbleiben die Berner mit 14 Punkten Vorsprung an der Spitze. Im Match gegen seinen künftigen Arbeitgeber fehlte Ville Peltonen. Der Assistenzcoach von Kari Jalonen war Ehrengast bei der Zeremonie seines Freundes Jere Lehtinen, der in Dallas für seine Karriere ausgezeichnet wurde.

Für Peltonen rückte der zweite Assistent und Videocoach Samuel Tilkanen an die Bande. Tilkanen dürfte im Hinblick auf nächste Saison, wenn Peltonen in Lausanne zum Headcoach aufsteigen wird, seine alte Rolle behalten. Für den Posten des ersten Assistenten von Jalonen sucht der SCB eine andere Lösung. Vermutlich fündig geworden ist Sportchef Alex Chatelain derweil bei der Suche nach dem Ersatz ­Simon Bodenmanns.

Aus dem Bündnerland ist zu vernehmen, Grégory Sciaroni werde zum SCB wechseln. Der Tessiner könnte von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Er hat in den letzten Jahren stagniert, war häufig verletzt. Offenbar hat er sich nun entschieden, die Karriere in Bern neu zu lancieren – wie Mason Raymond. (Berner Zeitung)