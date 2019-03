Der nationale Fussabdruck, um den der Fussball das Eishockey beneidet

Da ist einerseits der EV Zug, der mit dem neuen Trainer Dan Tangnes zu bemerkenswerter taktischer Reife fand und um die volle Unterstützung eines schwerreichen Präsidenten weiss. Der spendiert seinem Team nächste Saison neben Genoni auch Luganos Grégory Hofmann, den besten Torschützen der Liga, sowie ein ultramodernes Trainingszentrum. Den Meistertitel nähme er wohl auch schon früher.

Die zweite aufstrebende Kraft wirkt noch ambitionierter. Als der Amerikaner Ken Stickney den Lausanne HC übernahm, schwadronierte er davon, den besten Club Europas aufzubauen. Entsprechend wird investiert am Genfersee, der dritte Qualifikationsrang ist da bestenfalls ein Anfang, und in jedem Fall wird nächste Saison noch einmal aufgerüstet, wenn der Club seine neue Arena bezieht. So ist es auch ein Playoff zwischen altem Eishockey-Adel und Neureichen, das heute beginnt, zwischen altem Geld und neuem Geld.

Das Fehlen von ZSC und HCD mag man da bedauern. Eine Chance zur Horizonterweiterung aber bietet es allemal. Ein Playoff mit drei Berner Vertretern gab es bisher nämlich ebenso wenig wie eines mit gleich beiden Dorfclubs aus Ambri und Langnau. Zudem sorgen je zwei welsche und zwei Tessiner Teams für einen nationalen Fussabdruck, um den etwa der Fussball das Hockey beneidet. Und am Ende bleibt sowieso nicht in Erinnerung, wer in diesem Frühling alles fehlte – sondern wer auf dem Eis die beste Geschichte schrieb. Und die ist nie so packend wie im Playoff.