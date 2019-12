10 Lektionen aus dem Spengler-Cup

2. Der HCD-Trainer muss sich zügeln

Aus Youtube-Videos von Junioren-Weltmeisterschaften ist bekannt, dass Christian Wohlwend ein emotionaler Typ ist. Dass aber die Aufmerksamkeit und damit die Angriffsfläche als Coach des HCD und speziell am Spengler-Cup um ein Vielfaches höher ist: Das musste Wohlwend schmerzhaft erfahren. Mit seiner Entscheidung, gegen das Team Canada schonungshalber auf ein halbes Dutzend Ausländer zu verzichten, verärgerte er das Publikum. Und nachdem der sportliche Gamble gescheitert und auch das nächste Spiel verloren war, bemängelte er gar die Unterstützung durch die zahlenden Zuschauer. Letzteres warf Wellen, die auch dann nicht verebbt sein werden, wenn das schnelle HCD-Out längst vergessen ist. In seinem ersten Job als Headcoach bei den Profis muss Wohlwend dringend lernen, seine grösste Stärke zu zügeln: sein Temperament.

Ratlose Gesichter bei den Davoser Spielern nach dem klaren Ausscheiden. (Bild: Freshfocus)

3. Der Geldonkel bleibt zu Hause

Der grosse Abwesende hiess Peter Buser. Der 82-Provokateur mit sexistischen Tendenzen, neuerdings Grosssponsor beim HCD, verbrachte die Feiertage in Liechtenstein.

4. Die Kanadier dominieren ungebremst

Selbst wenn der Final gegen Trinec bis Spielmitte offen blieb: Die Dominanz des Team Canada prägte das Turnier auch 2019. Die Kanadier erreichten ohne Niederlage und zum fünften Mal in Folge das Endspiel und gewannen mit einem Torverhältnis von 19:2 ihren 16. Spengler-Cup. Damit überholten sie den HC Davos, dessen letzter Triumph mittlerweile acht Jahre zurückliegt.

Kanadas Kris Versteeg feiert seinen Treffer zum 3:0 im Endspiel. (Bild: Keystone)

5. Die Russen können nicht gewinnen

Und schon wieder enttäuscht der KHL-Club. Dieser Satz gehört längst zum Standard-Résumé des Spengler-Cups, so auch 2019. Drei Spiele, null Punkte lautete die Bilanz des Vertreters aus der russischen Liga, der diesmal Salawat Julajew Ufa hiess. Und der wie fast alle sein Vorgänger von der Papierform her ein Favorit gewesen war. Lustlos wirkten die Russen dieses Jahr zwar weniger, doch ihr Fokus liegt offensichtlich anderswo. Total 15 Spiele haben KHL-Clubs seit 2016 in Davos bestritten. Nach 60 Minuten gewonnen haben sie eines davon. Den letzten Turniersieger stellten sie 2010. Gute Image-Träger sehen anders aus.

6. Der Spengler-Cup bleibt ein Showturnier

Wohlwends Doppelfehler zeigte eines überdeutlich: Bei allem sportlichen Gehalt bleibt der Spengler-Cup ein Show-Turnier. Im Kern geht es nicht um den Sieg, sondern um den Erlebnisgehalt. Ambri sorgte dafür, dass dieser hoch blieb, und rettete damit ein Stück weit das Turnier. Die Tessiner lebten vor, was sich OK-Präsident Marc Gianola von allen sechs Teilnehmern wünscht: spürbare Freude, dabei zu sein, sowie Unterhaltung auf dem Eis. Andernfalls wird es schwierig für die Lebensader des HCD, weiterhin eine Stadionauslastung von 98 Prozent zu erreichen.

Tolle Stimmung auf den Rängen, Konzentration auf dem Eis bei den Ambri-Spielern. (Bild: Keystone)

7. Ein zweiter Schweizer Club hilft

Nachdem sich im Vorjahr kein Schweizer Club fand, der die Einladungskriterien erfüllte - also das Playoff geschafft hatte -, zeigte Ambri, wie wichtig ein zweiter Schweizer Vertreter sein kann. Die Tessiner brachten zahlreiche Fans nach Davos und eroberten mit ihrer engagierten Spielweise im Nu den Rest des Publikums. Gut möglich, dass sie darum auch 2020 wieder eine Einladung. Der andere heisse Kandidat für den zweiten Schweizer Platz sind die SCL Tigers, die schon lange gerne ans Turnier kämen. Schon jetzt ist klar: Bis 2022 wird weiter eine finnische Mannschaft zu Gast sein, und 2021 kehren die Schweden zurück. Mit Frölunda bereichert der amtierende Meister und dreifache Champions-League-Gewinner das Turnier.

8. Die Transfers haben bloss noch zweite Güteklasse

Ganz so heiss wie noch vor zehn Jahren wird die Transfer-Suppe am Spengler-Cup nicht mehr gekocht. Die Top-Deals mit den begehrtesten Spielern für die kommende Saison werden inzwischen bereits im Sommer oder spätestens im Herbst gefixt. Aber die Altjahreswoche mit der grossen Medienpräsenz in Davos und einigen freien Tagen in der Meisterschaft eignet sich trotzdem noch immer hervorragend für heisse Gerüchte. Und auch dazu, einige Transfers unter Dach und Fach zu bringen – wenn auch solche der zweiten Güteklasse. Aktuelle Beispiele: HCD-Goalie Joren van Pottelberghe wechselt auf die nächste Saison zu Biel, Langnaus Chris DiDomenico nach Fribourg. Die offizielle Bestätigung fehlt in beiden Fällen noch.

Die Spieler von Trinec (hier mit Torhüter Petr Kvaca) sorgten für gute Stimmung in der Vaillant Arena. (Bild: Keystone)

9. Es gibt nur eine Lösung fürs Modusproblem

Der Turniermodus gibt zu reden. Ausgerechnet der Coach des Veranstalter-Clubs hinterfragte, warum sein Team im Extremfall fünf Spiele in fünf Tagen hätte spielen müssen. Lieber wäre Christian Wohlwend schon am 26. Dezember ins Turnier gestartet und so in den Genuss eines garantierten freien Tags gekommen. OK-Chef Marc Gianola, Wohlwends Vorgesetzter beim HCD, zeigt wenig Verständnis. Er weiss: Im Vorjahr startete der HCD am 26. – und scheiterte trotzdem im Halbfinal. Und er kennt auch die Zwänge seines Turniers. Dass der HCD aus wirtschaftlichen Gründen in der Gruppenphase nur Abendspiele bestreitet. Oder dass Davos und das Team Canada in dieselbe Gruppe müssen, um das Klassikerduell zu garantieren. Oder dass die Kanadier vertraglich einen Ruhetag zugute haben, weil die Schweizer Clubs ihre Ausländer sonst kaum hergäben, womit die Zukunft des Team Canada in Frage stünde. Einzige Lösung: Schon am ersten Abend kommt es zum Klassiker. Am Turniermodus will Gianola nämlich nichts ändern.

10. Im zweiten Anlauf klappt es

Den Kontrapunkt zu den Russen bilden die Tschechen. Im letzten Jahr enttäuschte Trinec am Spengler-Cup zwar genauso und trat mit drei Niederlage im Gepäck vorzeitig die Heimreise an. Trotzdem drängten die nahe der Grenze zu Polen beheimateten Tschechen auf eine neuerliche Einladung. Beim zweiten Anlauf blieben sie denn auch nichts mehr schuldig, spielten sich bis in den Final und legten dabei eine Begeisterung an den Tag, die man sich beispielsweise auch vom HC Davos gewünscht hätte. Mit Ondrej Kovarcik, Aron Chmielewski oder Vladimir Dravecky präsentierte Trinec zudem einige spektakuläre Akteure, die das Publikum mit der Zunge schnalzen liess.