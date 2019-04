Wacker Thun vor dem Einzug in den Halbfinal

Einen Sieg benötigen die Berner Oberländer noch, dann spielen sie zum siebten Mal innert acht Jahren um den Einzug in den Playoff-Final. 31:24 bezwang Wacker am Ostersonntag Suhr auswärts, die Thuner führen in der Best-of-5-Serie nun 2:1. Am Dienstag können sie im Heimspiel gegen die Aarauer den Vorstoss in die Vorschlussrunde realisieren.