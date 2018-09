Viele Gegentore und Fehlwürfe

«Bo Spellerberg macht jeden Mitspieler mit seiner Klasse besser. Und trotzdem hätte man hier etwas Zählbares mitnehmen können», ärgerte sich Aleksandar Stevic, der Trainer des BSV Bern. Sein Team hatte zuvor gegen das Team des dänischen Weltklasseakteurs und Spieler-Trainers von St. Otmar St. Gallen mit 28:34 die erste Niederlage der Saison kassiert. Die Ursache für das verlorene Spiel war für Stevic leicht zu finden.

«Wir haben in der ersten Halbzeit die nötige Grundaggressivität in der Verteidigung vermissen lassen», meinte er. «Zudem haben wir auch taktisch nicht immer richtig reagiert.» Die zu hohe Anzahl von 18 Gegentreffern war die Folge; die Berner lagen in der Pause mit 4 Treffern Differenz in Rückstand.

Diese Hypothek versuchten die Gäste in der zweiten Halbzeit wettzumachen. Sie kamen mehrmals bis auf einen, später auf zwei Treffer Differenz heran, vergaben aber die Chancen auf eine Wende. 22 Fehlwürfe verzeichnete der BSV, zu viele, um punkten zu können. Das Spiel musste ohne Pedro Spinola in Angriff genommen werden. Der Portugiese zog sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zu, die aber nicht allzu schlimm sein sollte.

Auf dem Weg der Besserung

Noch nicht dabei war Torhüter Edin Tatar. Die Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen ist jedoch am Abklingen. Es ist möglich, dass der Bosnier im Auswärtsspiel bei Suhr Aarau am nächsten Sonntag wieder eingesetzt werden kann. (rpb)