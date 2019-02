Um die Kadetten zu schlagen, braucht es eine überzeugende Leistung in Abwehr und Angriff, und gleichzeitig sollten die Schaffhauser nicht den besten Tag erwischen. Dies war beim 32:26-Erfolg im Dezember der Fall, als die Berner den Gegner in der zweiten Halbzeit zeitweise vorführten.

Die Partie am Donnerstag war jedoch ein unerwünschtes Offensivspektakel, in einem Spiel dieser Art lässt sich der Leader nur schwer bezwingen. Der BSV geriet gegen Ende der ersten Halbzeit mit vier Toren in Rückstand, nach 40 Minuten war die Niederlage bereits besiegelt (18:27), die Berner unterlagen letztlich überdeutlich 25:39.

Schwache zweite Halbzeit

Vor der Pause hielten die Gastgeber noch mit und gefielen mit schön herausgespielten Treffern. Nur vermochten sie den Gegner eben auch nicht am Torewerfen zu hindern, insbesondere deren ungarischen Spielmacher Gabor Csaszar brachten sie nie unter Kontrolle. Dazu kam auch ein klarer Leistungsunterschied bei den Torhütern. Kristian Pilipovic wehrte für die Kadetten 37 Prozent der gegnerischen Würfe ab, Edin Tatar für den BSV nur 20 Prozent.

In der zweiten Halbzeit geriet das Heimteam dann vollends aus dem Tritt; der Start in die Spielhälfte war durch zahlreiche Fehler geprägt, früh entschwand jede Chance auf einen Punktgewinn. Und weil die Schaffhauser in ihrem schwungvollen Offensivspiel nicht nachliessen, setzte es schliesslich eine Kanterniederlage ab, die so nicht zu erwarten gewesen war.

Die Berner hatten nur vier Tage zuvor mit Pfadi Winterthur den damaligen Leader auswärts bezwungen, während die Kadetten weder bei der Niederlage bei Suhr Aarau noch beim knappen Sieg in St. Gallen überzeugten. Und keine der sechs Partien an den ersten zwei Spieltagen der Finalrunde hatte mit mehr als fünf Toren Differenz geendet. Bis am Donnerstag.