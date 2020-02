Späte Wende für das Heimteam

Ante Kaleb zeigte sein wohl bestes Spiel, seit er im letzten Sommer in die Bundesstadt gekommen war. Und Samuel Weingartner stand erstmals überhaupt für die Berner auf dem Feld. Er wurde in der Abwehr eingesetzt und erzielte per Gegenstoss den Ausgleichstreffer zum 27:27. «Nun wollen wir auf jeden Fall noch den siebten Platz verlassen», gab Mühlemann das Ziel für den Rest der Hauptrunde vor.

Verunsichern lassen

Wacker vergab in der Schlussphase einen möglichen Sieg, nachdem es lange. ohne zu brillieren, mit sicherem Spiel aufwartete. «Wir haben uns durch Eigenfehler verunsichern lassen und den Gegner wieder herankommen lassen», bilanzierte der Abwehrspezialist Stefan Huwyler.

«Und in der Deckung haben wir nie eine Formation gefunden, in der wir wirkungsvoll Tore verhindern konnten.» Die Thuner erlitten nach dem Erfolg gegen Pfadi Winterthur wieder einen Rückschlag und müssen nun wieder aufpassen, ihrerseits nicht auf den siebten Platz ab­zurutschen.