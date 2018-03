Späte Premiere in Thun

Die Saison 2017/2018 dauert bereits mehr als ein halbes Jahr, und doch treffen Wacker Thun und der BSV Bern Muri erstmals in der Lachenhalle aufeinander. Ein Fakt, der sowohl vom Berner Flügelspieler Simon Getzmann als auch vom Thuner Trainer Martin Rubin bedauert wird.

«Ich habe bei Wacker meine Karriere lanciert und pflege immer noch freundschaftliche Beziehungen zu vielen Leuten», sagt Getzmann. «Ich spiele immer noch sehr gerne in der Lachenhalle.» Rubin geht gar noch einen Schritt weiter. «Derbys sind immer ein Highlight. Der Verband sollte den Spielplan so gestalten, dass der BSV und Wacker auf ­jeden Fall in der Qualifikation zweimal aufeinandertreffen.»

Beim aktuell gültigen Modus werden die NLA-Teams in zwei Fünfergruppen aufgeteilt. Die Berner Equipen waren nicht in derselben Gruppe und spielten im Herbst nur einmal – in Gümligen – gegeneinander. Dazu kamen ebenfalls in der Mooshalle ein Aufeinandertreffen im Cup und eines in der Finalrunde. Die Bilanz ist mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage für beide Teams ausgeglichen.

Nur gegen Wacker

Beide Mannschaften gestalteten ihre letzten Partien in der Meisterschaft erfolgreich. Während der BSV in der Finalrunde den 4. Platz belegen dürfte, kämpft Wacker um Rang 1. Sowohl Getzmann als auch Rubin wollen sich noch nicht mit einem möglichen Verlauf des Playoff befassen. ­Auswirkungen auf die Endphase könnte der Ausgang des Derbys jedoch haben.

In die Playoff-Viertelfinals steigen die Thuner als Favorit. Auch die Berner be­sitzen gute Chancen, eine Runde weiterzukommen. Gewinnt Wacker heute, ist es dem Gewinn der Finalrunde einen Schritt nähergekommen und könnte in den Playoff-Halbfinals auf den viertplatzierten BSV treffen.

«Ein Playoff-Derby wäre etwas sehr Schönes», sagen die Exponenten beider Teams. Allerdings hat der BSV in der laufenden Saison zu Hause nur gegen Wacker überhaupt Zähler abgegeben. Es könnte aus Sicht der Gäste also durchaus eine Motivation bestehen, dass die Oberländer nicht Leader bleiben. «Sie haben recht, von diesem Punkt aus gesehen sollten wir Wacker als Gegner vermeiden», sagt Getzmann denn auch. (Berner Zeitung)