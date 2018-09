Remis für HVH-Teams

Nach zwei Kanterniederlagen gegen die Spitzenteams Brühl St. Gallen und Zug traten die Frauen des HV Herzogenbuchsee am Sonntag erstmals gegen ein Team an, das ähnlich stark einzustufen ist. Leimental hatte die ersten beiden Partien ebenfalls verloren.

Die Oberaargauerinnen präsentierten sich in der Deckung solider als in den Partien gegen die Spitzenteams und führten bei Halbzeit 12:10. Nachlässigkeiten in der Deckung und Fehler im Angriff führten jedoch dazu, dass das Heimteam in Rückstand geriet. Mit schnellen Toren in der Schlussphase konnten die HVH-Frauen wenigstens noch ein 27:27-Remis erreichen.

Viel Kampfgeist

Herzogenbuchsees Männer holten gegen den BSV Bern 2 ebenfalls in der Schlussphase einen Rückstand auf. Die Stadtberner lagen mit fünf Toren in Vorsprung, ehe die Oberaargauer mit viel Kampfgeist und einer besseren Abwehrleistung bis zur 51. Minute ausglichen. Das Spiel endete 24:24. (mh/mg)