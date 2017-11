Lust auf mehr

«Ich war extrem nervös, der Puls schnellte in die Höhe», beschreibt Michelle Schmied ihren ersten Auftritt als Schweizer Nationalspielerin. Rund 15 Minuten kam die 21-jährige Flügelspielerin am vergangenen Donnerstag in der Partie gegen Norwegen – «gegen Gegnerinnen, die man sonst nur im Fernsehen sieht» – zum Einsatz.

Nach der 20:27-Niederlage spielte das Schweizer Frauen­nationalteam in Cheb (TCH) am Freitag gegen Gastgeber Tschechien (22:29) und zum Abschluss am Samstag gegen Österreich (22:24). Gegen Tschechien gelang Schmied der erste Treffer für die Landesauswahl. «Ein wahnsinniges Gefühl.

Die ganze Bank ist aufgesprungen», erzählt die Angreiferin, die sonst für Rotweiss Thun Tore schiesst. Gegen Österreich gelang ihr sogar das 2. Länderspieltor. «Leider habe ich auch zwei gute Möglichkeiten nicht verwertet. Da war wohl die Nervosität schuld», sagt Schmied. Sowohl gegen Tschechien wie gegen Österreich stand sie je 30 Minuten auf dem Feld.

Insgesamt nennt die kaufmännische Angestellte ihre Premiere im Nationalteam eine «riesige Erfahrung. Das möchte ich wieder erleben.» Schmied fühlte sich im Team sehr wohl. «Während der achtstündigen Carfahrt hatten wir Zeit zum Spielen, vor allem Brändi Dog, und zum Plaudern. Ich wurde von den Mitspielerinnen sehr gut aufgenommen.» Um weitere Aufgebote zu erhalten, will die Flügelspielerin an ihrer Technik arbeiten.

«Ich muss mehr Varianten für den Wurf entwickeln. Dazu will ich an meiner Schnelligkeit und Athletik arbeiten.» Denn der Abstecher mit der SHV-Auswahl hat ihr gezeigt, wo die Unterschiede liegen. «Im athletischen Bereich müssen wir noch aufholen.»

Die Gegnerinnen hätten auch «über mehr Biss» verfügt. «Natürlich war das Tempo, verglichen mit den Ligaspielen, enorm unterschiedlich», sagt Schmied. (pbt)