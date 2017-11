Lange Vorbereitung und ein kluger Personalentscheid

Dramatik im Kampf um den ­Einzug in die Finalrunde gehörte für den BSV Bern Muri zuletzt zum festen Bestandteil einer ­Saison. Zwischen 2010/2011 und 2016/2017 schafften die Berner nie vor dem zweitletzten Spiel­tag den Einzug in die Endrunde der besten 6, einmal (2014/2015) mussten sie gar die Abstiegs­runde bestreiten.

Ganz anders in der aktuellen Saison. Am Sonntag stellten die Berner den Ein­zug in die Finalrunde bereits am ­viertletzten Spieltag sicher. Der Kampf am Strich war nie ein Thema. Für den aktuell viertplatzierten BSV scheint es gar möglich, als einer der vier Erstplatzierten im März mit Heimrecht in die Playoff-Viertelfinals zu starten.

«Dass wir die Lücke zu den ­ersten 4 derart rasch schliessen konnten, kam auch für mich überraschend», sagt der neue BSV-Trainer Aleksandar Stevic. Der 35-jährige Deutsche ist am Aufschwung massgeblich beteiligt. Offenbar wurde mit Stevic im Frühling der richtige Trainer ­verpflichtet.

Lange Zeit gelassen

Im September 2016 entliessen die Berner nach nur fünf Run­den den damaligen Coach Dragan ­Dejanovic. David Staudenmann erfüllte den Wunsch der Vereinsleitung, er möge bis Saisonende die Verantwortung übernehmen. Dadurch erhielt diese genügend Zeit für die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Der Kontakt zu Stevic kam durch einen Agenten zustande. «Wir prüften einige Dossiers von Coachs», sagt Sportchef Daniel Weber.

«Aleksandar Stevics Konzept überzeugte uns am meisten. Dazu bringt er aus dem deutschen Handball eine professionelle Sichtweise mit, die bei uns zuvor nicht in der Form gelebt wurde.» Der Trainer sei ­jedoch genauso wenig für den Erfolg alleine verantwortlich, wie er die alleinige Schuld trage, wenn dieser ausbleibe.

«Wichtig ist auch, dass er mit seinem Stab harmoniert.» David Staudenmann stellte sich als Assistent Stevics zur Verfügung. «Er kennt die Liga und kann so wertvolle Unterstützung leisten», sagt Weber.

Trainingsstart im Mai

Ein weiterer Grund für den derzeitigen Erfolg ist, dass vier Monate Vorbereitungszeit zur Verfügung standen. Die Berner hatten 2016/2017 die Playoffs nicht erreicht; Stevic war im Februar bei seinem früheren Verein zurückgetreten. So konnte er die Arbeit beim BSV schon im Mai aufnehmen.

«In der langen Vorbereitung konnten wir vieles neu justieren. Die Mannschaft hat meine Ideen gut aufgenommen und sich weiter entwickelt», sagt er. Dazu hatten die Berner im Gegensatz zu Konkurrenten wie Kriens-Luzern und Suhr-Aarau kaum Verletzungspech zu beklagen.

Nicht nur in der Meisterschaft überzeugt der BSV bis jetzt. Nach Siegen gegen drei Ligakonkurrenten spielen die Berner am 6. Dezember gegen den Meister Kadetten Schaffhausen um den Einzug in den Cupfinal. Beim BSV läuft derzeit offensichtlich ziemlich vieles gut. (Berner Zeitung)