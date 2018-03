Keine Geschenke im Spiel mit Playoff-Charakter

Nicht nur die 1580 Zuschauer freuten sich auf das erste Kantonsderby in der Lachenhalle in dieser Saison, auch die Spieler waren hoch motiviert. «Derbys sind die Spiele, die schon Playoff-Charakter haben», sagt Wacker-Trainer Martin Rubin.Die ersten Minuten gehörten dem Gast aus der Stadt, der in der elften Minute 5:3 in Führung gehen konnte.

«Bern hat sich stets an der Zeitspielgrenze bewegt, so mussten wir teils über eine Minute verteidigen», sagt Rubin und fügt an, «wir selbst hatten kaum Zug aufs Tor.» Dann aber kam Lenny Rubin ins Spiel und brachte, obwohl er grippegeschwächt war, diesen Zug aufs Tor mit.

«Es gibt in jedem Spiel Tiefs», hält BSV-Flügelspieler Marcel Lengacher fest, «als wir unser Tief hatten, haben sie gute Spieler eingewechselt und uns etwas überfahren. Doch wir kamen noch einmal gut zurück.» Mit einem 13:11 ging es in die Pause.

Auch in die zweite Halbzeit startete der BSV besser und konnte das Spiel nochmals zum 15:15 ausgleichen, bevor Wacker die Führung übernahm. Ausbauen auf vier Tore konnte das Heimteam den Vorsprung aber erst in den letzten Minuten, weil dem BSV nach dem Treffer zum 21:23 sechs Minuten vor Spielende kein weiteres Tor mehr gelang.

Erheblichen Anteil daran hatte Marc Winkler, der Torhüter der Thuner. Ihm gelangen allein in den letzten fünf Minuten vier Paraden, am Ende betrug seine Abwehrquote starke 45 Prozent. «Ich fühle mich grundsätzlich gut, und es ist gut, hinter dieser Deckung spielen zu können», spricht Winkler den glänzend agierenden Defensivspezialisten Stefan Huwyler und Roman Caspar ein Kompliment aus.

Ein Vorgeschmack

Eine umkämpfte Partie, gute Stimmung, Emotionen sowohl auf dem Spielfeld als auch auf den Ersatzbänken, zwischen denen Nettigkeiten ausgetauscht wurden. Eine schon fast Playoff-würdige Atmosphäre. Diese letzten Partien dienen den Teams auch als Vorbereitung auf die finale Phase der Saison. Obwohl der BSV bereits vor dem Derby auf dem vierten Platz gesetzt war, sagt Marcel Lengacher, dass das Playoff schon begonnen habe: «Verlieren wir, ist das eine schlechte Vorbereitung.»

Auch Martin Rubin wähnt seine Mannschaft schon länger in dieser intensiven Zeit. «Mit den vielen Spielen, die wir haben, sind wir bereits seit zwei Monaten im Playoff-Modus», spricht der Trainer das durch den Europacup dicht gedrängte Programm seines Teams an.

Mit dem Sieg gegen Bern hat Wacker einen wichtigen Schritt gemacht, um die Finalrunde zuoberst in der Tabelle zu beenden und sich damit das Heimrecht für das Playoff zu sichern. «Grundsätzlich können wir jede Mannschaft in jeder Halle schlagen», sagt Torhüter Winkler, doch das grossartige Publikum würde den Gegner nicht kaltlassen, deshalb sei die Motivation riesig, den Heimvorteil zu holen.

Mit einem Sieg gegen Pfadi Winterthur am nächsten Freitag wäre dieser bereits gesichert. Am Sonntag folgt dann die letzte Finalrundenpartie gegen die Kadetten Schaffhausen. Diese beiden Gegner dürften auch Wackers Gegner im Meisterrennen sein. «Ein Vorgeschmack auf die Playoffs», sagt Winkler.

Wacker - Bern Muri 25:21 (13:11)

1580 Zuschauer (Saisonrekord). – SR Joss/Ouardani. - Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Wacker, 2-mal 2 Minuten gegen Bern Muri.

Wacker Thun: Winkler; Linder (1), Rubin (6), Raemy (1), Dähler (2), Suter (2), Giovanelli, Glatthard, Lanz (1), Caspar (3), Friedli (2), von Deschwanden (5/4), Huwyler (1), Krainer (1).

Bern Muri: Rosenberg/Marjanac (ab 23.); Lengacher, Schneeberger (1), Heer (1), Baumgartner (2), Getzmann (3/2), Striffeler (3), Kusio (1), Spinola (2), Rathgeb (1), Szymanski (3), Rohr (2), Arn (2).

Bemerkungen: Bern Muri ohne Mühlemann (verletzt) und Groff (gesperrt). Verhältnis verschossener Penaltys 1:2. (Berner Zeitung)