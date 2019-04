Kein Derby im Viertelfinal

Der BSV Bern wird den Playoff-Viertelfinal am 16. April in der heimischen Ballsporthalle in Gümligen eröffnen können. Am letzten Spieltag der Finalrunde verteidigten die Berner trotz einer 25:28-Niederlage bei Suhr Aarau den vierten Platz. Allerdings wird es nicht zu einem Berner Derby um den Einzug in den Halbfinal kommen. Wacker Thun fiel durch eine 31:40-Niederlage noch hinter St. Otmar zurück.