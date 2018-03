Ingo Meckes: «Das Potenzial ist gross»

In der Westschweiz ist Handball faktisch inexistent. Weshalb?

Ingo Meckes: «Inexistent» ist etwas hart formuliert – das trifft bloss zu, wenn Sie damit die Spitze meinen, Handball gespielt nämlich wird sehr wohl, Yverdon etwa stellt ein Frauen-Nationalliga-B-Team. Gründe, weswegen der Stellenwert nicht so hoch ist wie in der Deutschschweiz, gibt es einige. Die fehlende Tradition ist einer davon.

Was tut der Verband, damit das Interesse in der Romandie steigt?

Wir machen einiges, das Potenzial ist gross, und wir wollen es ausschöpfen. Es gibt nun Leistungszentren in der Westschweiz, beispielsweise in Genf. Überhaupt sind die Strukturen professionalisiert worden. Es tut sich was, einzelne Romands sind in Juniorenauswahlteams, die Vereine werden besser.

2006 wurde der Genfer Club Chênois/Servette in die Nationalliga A gehievt. Ist eine Wiederholung denkbar?

Aus jetziger Sicht halte ich dies für sehr unwahrscheinlich. Chênois war damals nicht konkurrenzfähig, überfordert. Wir müssen andere Wege finden, den Handball in der Romandie voranzutreiben.

Sie könnten Länderspiele in der Westschweiz austragen.

Im letzten Jahr spielten wir mit der A-Nationalmannschaft im zweisprachigen Biel – nicht zuletzt aus diesem Grund. Das Motto lautete «Tous ensem­ble». Die Partie war denn auch ganz gut besucht. In Westschweizer Städten zu spielen, ist absolut vorstellbar. Aber es bräuchte die entsprechende Infrastruktur. (Berner Zeitung)