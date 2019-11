Hand-Werker

Was haben Postfinance-CEO Hansruedi Köng, Urs Berger, der Verwaltungsratspräsident der Mobiliar, und UBS-Chefökonom Daniel Kalt gemein? Alle sind sie Wirtschaftsgrössen, klar. Es sind Akademiker; das ist naheliegend. Und: Sie spielten Handball.

Die Kombination aus Handball und dem Gang an die Universität ist hierzulande sehr verbreitet. Auch die Thuner beschäftigen viele Akteure, welche studieren oder studiert haben.

Luca Linder etwa besitzt einen Masterabschluss in Business Administration, Nicolas Suter ist in Zürich immatrikuliert, strebt nach einer Karriere im Bereich Banking and Finance. Die jüngsten Jahrgänge enthalten derweil kaum Studenten. Nino Gruber und Cedric Manse etwa sind gelernte Schreiner.