Glücklich zweifeln

Sie konnten widerstehen. Nach dem erstmaligen Gewinn der Meisterschaft und vor der Teilnahme an der Champions League hatte es die damalige Führung für angebracht gehalten, sich neue Titel zu verpassen.

Aus dem Geschäftsführer etwa wurde beim betont bescheidenen Verein aus dem Berner Oberland der CEO; das sei im Austausch mit Vertretern ausländischer Clubs besser verständlich, hiess es. Es war kein guter Einfall, Bezeichnungen wie Leiter Qualität sorgten ex- wie intern für reichlich Gespött.

Fünf Jahre später verantwortet Georges Greiner die Geschicke Wackers, und der Präsident findet derlei Namen eher unpassend, wie er einmal sagte. Er setzt woanders an, etwa bei der Kommunikation. Und so veranstalten die Thuner gestern Vormittag eine Pressekonferenz, was sie in der jüngeren Vergangenheit nie getan haben.

Greiner und Coach Martin Rubin sprechen dabei über Geschehenes und Bevorstehendes, über Hoffnungen und Befürchtungen. Sie treten kompetent und sympathisch-unaufgeregt auf, der Trainer platziert den ein oder andern Spruch.

Der Präsident spricht zum zweiten Mal innerhalb von vierzehn Stunden vor Leuten: Am Abend davor führte er durch die Hauptversammlung. Seine Botschaft lautet beide Male: Dem Verein geht es ziemlich gut, aber es erfordert eine Menge Anstrengungen, damit dies auch künftig der Fall ist.

Der Schweizer Meister schloss die Jahresrechnung 2017/2018 mit einem Gewinn ab; er tat das aber nicht zuletzt, weil er im Rahmen einer Sonderaktion auf die Unterstützung ihm besonders gut Gesinnter hatte zählen können. «Noch mal können wir so was nicht machen», sagt Greiner in Bezug auf den Hilferuf.

Dähler neuer Captain

Kostspielig ist die Teilnahme an der Champions League. Die Berner Oberländer rechnen mit Ausgaben von rund 450 000. Die Partien in der Königsklasse genössen keine Priorität; es gelte im Kerngeschäft Meisterschaft die erwartete Leistung abzurufen, erzählt Rubin.

Umstritten ist die Teilnahme am europäischen Wettbewerb intern trotz alldem nicht, wie der Präsident versichert. «Wir wollen den Spielern dieses Abenteuer ermöglichen; das haben sie sich verdient.»

Die Champions-League-Kampagne beginnt Mitte September. Bis dahin wird Wacker schon einige Matchs bestritten haben, den Supercup am 26. August etwa, das erste Pflichtspiel der Saison. Es handelt sich um den einzigen nationalen Titel, den die Thuner noch nie gewonnen haben.

Angeführt werden wird der Meister von Rechtsflügel Jonas Dähler, der das Captainamt vom zurückgetretenen Roman Caspar übernommen hat. Der Spielerrat habe den Entscheid gemeinsam mit den Coachs gefällt, sagt Rubin. «Es ist eine Wahl, mit der ich sehr gut leben kann.»

Die Berner Oberländer demonstrierten am Wochenende in Deutschland beim Kräftemessen mit Bundesligisten, trotz gewichtiger Abgänge ausgesprochen kompetitiv zu sein. Wetzlar, den neuen Club von Trainersohn Lenny Rubin, schlugen sie.

Geglänzt haben dabei Keeper Marc Winkler sowie Kreativkopf Nicolas Raemy, der nach den Abgängen der kongenialen Rubin und Lukas von Deschwanden noch wichtiger geworden ist. «Er war überragend. Glücklicherweise hatten wir seinen Vertrag gerade erst verlängert – ansonsten hätte ihn Wetzlar wohl gleich behalten», scherzt der Coach.

Rubin ist bester Laune, sagt, er freue sich «extrem» auf die neue Saison. Der 54-Jährige steht vor seiner zwölften Spielzeit als Trainer der Thuner. Die Ungewissheit, wo das Team stehe, sei grösser als gewöhnlich, hätten doch fast alle Mannschaften zig Wechsel zu verzeichnen gehabt.

Ein wenig bange werde ihm, wenn er sich das Programm ansehe, das seine Akteure stemmen müssten, sagt Rubin und meint damit die Dreifachbelastung. «Das ist im Grunde gar nicht zu machen», erzählt er – und lächelt dabei.

(Thuner Tagblatt)