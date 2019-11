Die letzte Hürde Herzogenbuchsees heisst Brühl II

Ein Sieg fehlt noch bis zum Auftritt auf grosser Bühne. Herzogenbuchsees Frauen haben die günstige Auslosung zum Vormarsch in den Cuphalbfinal genutzt, und auch die letzte Hürde ist überwindbar, wenn auch höher als die vorangegangenen.

Voraussichtlich am 22. Januar 2020 treffen die Oberaargauerinnen in der Runde der letzten 4 auswärts auf die Zweitvertretung von Brühl St. Gallen. Die Ostschweizerinnen belegen in der NLB-Meisterschaft den fünften Platz, sind allerdings nicht zu unterschätzen.