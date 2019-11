Der Lottosechser wartet auf den Lottosechser

Als Experte der hauseigenen Produktion Wacker-TV fungiert Martin Rubins früherer Assistenztrainer. Er, welcher die Blütezeit der Thuner inklusive zweier Cupsiege, eines Meistertitels und einer Champions-League-Teilnahme miterlebte, ja, mitprägte, teilt sein Wissen nun mit den rund 2000 Leuten, welche jeweils einschalten, wenn die Berner Oberländer in der Lachenhalle auflaufen.

Für Wacker-TV ist er freilich ein Glücksfall, ein Lottosechser. Zumal er Klartext spricht, sich nicht davor fürchtet, Kritik zu äussern, und auch dann welche anbringt, wenn sie Akteure betreffen, denen er freundschaftlich verbunden ist.

Der serbisch-schweizerische Doppelbürger sagt, er wolle nicht bloss das festhalten, was der Zuschauer selber sehe. «Ich möchte die Sportart erklären, erläutern, wer was warum tut.» Die Aufgabe, versichert er, bereite ihm grosse Freude.

Eigentlich aber sässe der 56-Jährige weit lieber unten: auf der Trainerbank, dort, wo nicht lediglich berichtet, sondern entschieden wird. Am 23. September 2016 wurde der Spiezer als Chefcoach des BSV ersetzt.

Das Datum ist nicht Ergebnis einer Recherche; vielmehr nennt er es gleich selbst, mehrmals, und das bestätigt, was er sagt: «Ich habe die Entlassung noch nicht verkraftet.» Nach einer Saison sowie fünf weiteren Partien trennten sich die Stadtberner von ihm, der vor dem Amtsantritt seinem Kumpel Rubin im Oberland während acht Jahren assistiert hatte.

Einen neuen Club fand er bislang nicht. Er hatte ein Engagement aber auch nicht mit aller Macht angestrebt. Vielmehr schlug er Angebote aus, Angebote, welche ihm aus verschiedenen Gründen nicht zugesagt hatten.

Der Familienvater ist scheinbar gefangen in einer Situation, die ihm nicht gefällt. Er sagt: «Ich will an die Spitze. Aber die Spitze will mich nicht.» Ihm ist bewusst, dass die Topvereine kaum anklopfen werden, nun, da er schon drei Jahre nicht mehr aktiv ist.

Eine Aufgabe annehmen aber, bloss damit er wieder eine Mannschaft betreuen kann: Das schliesst er aus. Und so hofft er, dass unvermittelt doch noch was kommt, das ihn reizt. Wacker-TVs Lottosechser wartet gewissermassen auf den eigenen Lottosechser.

In einem 80-Prozent-Pensum ist der Vater zweier Töchter als Chauffeur und Logistiker tätig, er ist von Berufes wegen oft unterwegs – was ihn bei einer potenziellen Beschäftigung als Coach einschränkt.

Und als Berner Oberländer ist er geografisch relativ weit weg von einem Gros jener Clubs, die infrage kämen. Vielleicht also war das Engagement beim BSV sein letztes. Momentan könne er damit leben, ohne Traineramt dazustehen, sagt er, der passionierte Handballstratege, der es so sehr liebt, über diesen Sport zu philosophieren, und davon geträumt hat, in einer grossen Liga zu coachen.

Die Lust aber, wieder mitzumischen – die ist offensichtlich. Und sein Wort hat unverändert Gewicht. Friedli verbringt Unterbrüche schliesslich meist nicht auf der Medientribüne.