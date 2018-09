Der Fortschritt nach dem Rücktritt

Nikola Karabatic ist zweimaliger Olympiasieger, dreimaliger Welthandballer, viermaliger Weltmeister und als sogenannter Ritter der Ehrenlegion in Besitz der höchsten Auszeichnung, die einem Franzosen zuteil werden kann. Er ist der einzige echte Star der Szene; sein Name ist auch Leuten ein Begriff, die sich nicht mit seiner Sportart befassen.

Andy Schmid ist viermal zum wertvollsten Akteur in der Bundesliga gekürt worden, der besten Spielklasse der Welt, und er war zuletzt stets als Schweizer Sportler des Jahres nominiert.

Christian Arnosti war in der 1. Liga, in der Nationalliga B sowie eine halbe Saison lang im Oberhaus hierzulande engagiert gewesen, bevor er im Sommer zurücktrat, sich auf seine Aufgabe als Sportchef des BSV Stans konzentrieren wollte. Und auf einmal spielt der Luzerner auf Augen­höhe mit Karabatic und Schmid. Oder zumindest im selben Wettbewerb wie die beiden.

Es ist Anfang September, und Christian Arnosti, Projektleiter im Bereich Informatik, befindet sich gerade im Büro, als er einen Anruf kriegt. Remo Badertscher, Teammanager von Wacker Thun, hat seine Nummer ausfindig gemacht und erzählt ihm, dass er auf der Suche sei nach einem Keeper, der zur Verfügung stehe, während Stammtorhüter Marc Winkler verletzt ausfalle.

Der 33-Jährige überlegt kurz und prüft, ob sich das Engagement mit dem Job vereinbaren lässt. Dann sagt er den Berner Oberländern zu. Am letzten Sonntag debütiert der zurückgetretene Nationalliga-B-Keeper in der Champions League.

In der Schlussphase der Partie gegen Wisla Plock gelangt Arnosti zum Einsatz und hält in seiner ersten Aktion vor über 2000 Zuschauern gleich einen von Weltklassehandballer Ondrej Zdrahala abgegebenen Wurf.

Und am Donnerstag (20 Uhr, Gümligen, vs. Riihimäen Cocks/FIN) steht der Schlussmann im Aufgebot für Wackers erstes Heimspiel in der Königsklasse 2018/2019. «Das Ganze fühlt sich noch immer ziemlich surreal an», sagt er.

Königsklasse statt Ruhestand

Der Kontrakt des 33-Jährigen endet mit der auf Anfang November datierten Rückkehr von Nationalkeeper Winkler, der Ende August unmittelbar vor der Begegnung mit Pfadi Winterthur einen Meniskusschaden erlitt.

Damit, Lückenbüsser zu sein, weichen zu müssen, sobald es ihn nicht länger braucht, hat Arnosti kein Problem, wie er sagt. «Ich freue mich einfach, dabei zu sein, und erhebe keinerlei Ansprüche.»

Das Abkommen zwischen Wacker und dem Innerschweizer sieht vor, dass er zweimal pro Woche nach Thun fährt, um an Trainings teilzunehmen. Im Kader ­figuriert er vornehmlich in der Champions League, wo er gewöhnlich auf der Bank sitzt, die Nummer 2 ist – hinter Flavio Wick, einem weiteren Mitglied der Landesauswahl.

Arnosti profitiert davon, dass es naturgemäss nicht einfach ist, während der Saison Torhüter zu verpflichten, zumal welche, deren Engagement auf zwei Monate befristet sein soll.

Dominic Rosenberg etwa, der im Sommer wegen körperlicher Beschwerden zurücktrat, nachdem er beim BSV Bern zu einem der führenden Schweizer Schlussmänner avanciert war, sagte ab.

Und so misst sich ein eigentlicher Handballrentner urplötzlich mit den ganz Grossen der Szene. Es ist eine tolle Geschichte, eine, die selbst Karabatic und Schmid ein Lächeln auf die Lippen zaubern dürfte. (Berner Zeitung)