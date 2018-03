Handball löst in der Westschweiz ein Gähnen oder bestenfalls ein müdes Lächeln aus. Der Westschweizer Handball aber verursachte bei Wacker-Thun-Trainer Martin Rubin Albträume.

Im Sommer 2006 schlug die grosse Stunde des Genfer Clubs Chênois/Servette. Ein Verein hatte sich aus der Nationalliga A zurückgezogen, und den Romands wurde an der sogenannten Präsidentenkonferenz der freie Platz in der höchsten Spielklasse zugesprochen. Hintergedanke war, damit den Westschweizer Handball zu fördern. Die Genfer Mannschaft tat sich in der Eliteklasse... nun ja, sehr schwer.

1110 Treffer kassierte sie in 28 Partien, keinen einzigen Punkt vermochte sie in der Qualifikation zu gewinnen, die Tordifferenz betrug –519. In der Platzierungsrunde mass sich Chênois mit dem damals von Rubin betreuten BSV Bern Muri. Der Aussenseiter triumphierte im Heimspiel, es handelte sich um den einzigen Erfolg in der Premierensaison im Oberhaus – und um einen der letzten Matchs Rubins als Coach in der Hauptstadt.

Rubin schläft längst wieder gut. Der Oberländer ist inzwischen der erfolgreichste Trainer im Lande, sein Team führt die Meisterschaft mal wieder an. Und den Westschweizer Handball hat der Spiezer lieb gewonnen: Wacker beschäftigt seit dieser Saison Damien Guignet – den mit Abstand besten Spieler aus der Romandie.

Reifen an der Goldküste

Der 21-Jährige aus Lausanne ist als Vertreter der französischsprachigen Schweiz ein Exot. Chênois ist mittlerweile in der 1. Liga engagiert, Guignet der einzige Spitzenakteur aus dem westlichen Landesteil. Handball geniesse in seiner Heimat nicht denselben Stellenwert wie in der Deutschschweiz, erzählt der Student. Er spielt seit dem 7. Lebensjahr, inspiriert haben ihn seine Verwandten, vorab die Eltern. Der Vater war Nationalliga-A-Schiedsrichter, die Mutter Aktive. Beide haben Berner Wurzeln.

Guignet war rasch klar: Würde er sich den Traum vom Dasein als Spitzenakteur erfüllen wollen, würde er nicht in der Romandie bleiben können. So verliess er Lausanne nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit und schloss sich mit 16 Stäfa an, einem an der Goldküste beheimateten Club, der den Ruf hat, Talente besonders geschickt zu fördern.

Guignet besuchte ein Gymnasium für angehende Spitzensportler und wohnte bei einer Gastfamilie. Er schwärmt im Gespräch in höchsten Tönen von den Leuten, die ihn herzlich aufgenommen und ihm viel beigebracht hätten, und tut das in ausgeprägtem Zürcher Dialekt.

Er habe nicht das Gefühl gehabt, in Stäfa einen Rückstand zu haben gegenüber Gleichaltrigen, erzählt der Mittelmann. Aber in der Deutschschweiz werde ein wenig anders gespielt, der hiesige Handball sei beeinflusst von der Bundesliga, derjenige in seiner Heimat französisch geprägt und nicht ganz so strukturiert.

Warten am Thunersee

Leistungsträger ist Damien Gui­gnet in Thun nicht. In Zürich hatte er sich ein hohes Ansehen erarbeitet, er war zuletzt Eckpfeiler bei Stäfa und Juniorennationalspieler. Wacker holte ihn als dritte Kraft für die Rückraummitte und setzte zunächst kaum auf ihn. Jüngst gelangte der Rechtshänder vermehrt zu Auftritten, vor zehn Tagen überzeugte er im Heimspiel gegen Suhr mit ausgesprochen dynamischen Vorstössen und drei Toren, am Mittwoch traf er in Kriens zweimal.

Der 21-Jährige misst 1,80 Meter. Das mag im Alltag dem Durchschnitt entsprechen; im Handball, zumal als Aufbauer, ist er damit aussergewöhnlich klein. Ihm sei zu Beginn der Karriere wiederholt mitgeteilt worden, er sei zu wenig gross, als dass er sich würde durchsetzen können. «Ich habe mir gesagt: Ich mache aus der Schwäche eine Stärke», erzählt Guignet. Widersacher fürchten ihn heute für seine Wendigkeit, durch die er oft Zweikämpfe für sich entscheidet.

Ungleich grösser ist sein Mitbewohner: Guignet teilt sich in Thun eine Bleibe mit 2,05-Meter-Mann Lenny Rubin, den er aus den Nachwuchsauswahlteams kennt. Sein Kumpel wird im Sommer ausziehen und in die Bundesliga wechseln. Rubin sagt, er werde Guignet vermissen, und beschreibt diesen als guten Freund und talentierten Akteur.

Der Regisseur wird in Wackers Hierarchie steigen; das glaubt nicht nur Rubin. Damien Guignet möchte beweisen, dass man auch als Westschweizer an die Spitze gelangen kann. Als Botschafter der Romandie oder gar als Pionier versteht er sich indes nicht. «Aber wenn ich jemanden inspirieren sollte, würde mich das freuen.» (Berner Zeitung)